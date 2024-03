Mortelle dans 30% des cas, une bactérie “mangeuse de chair” progresse au Japon

Les services de santé japonais travaillent d'arrache-pied pour déterminer l'origine de cette recrudescence des cas du syndrome de choc toxique streptococcique (SCTS). Quelle pourrait être la cause de cette augmentation soudaine ?

Tl;dr Ascension alarmante des cas “mangeurs de chair” au Japon

La souche SGA M1UK identifiée pour la première fois

Symptômes graves impliquant la défaillance d’organes, voire la mort

Des incertitudes concernant la relation avec la Covid-19

Un phénomène inquiétant au coeur de l’archipel japonais

Le Japon est actuellement aux prises avec une augmentation alarmante d’un syndrome dévastateur: le choc toxique streptococcique (SCTS), souvent surnommé la “maladie mangeuse de chair”. La situation déconcerte et inquiète aussi bien les professionnels de la santé que le grand public.

Souche SGA M1UK : une nouvelle présence au Japon

En outre, l’été 2023 a révélé une autre préoccupation. Pour la première fois, une souche du streptocoque du groupe A (SGA), appelée M1UK et bien connue en Europe pour sa virulence et sa transmissibilité, a été identifiée au Japon. Cette découverte fait écho à une augmentation subite des infections invasives à SGA, notée au Royaume-Uni.

Irruption de symptômes sévères

La plupart des personnes infectées par un SGA se rétablissent sans symptômes ou avec des signes bénins. Mais “dans les cas les plus graves, le SCTS peut provoquer une nécrose des fascias, les tissus conjonctifs recouvrant les muscles”, déclare le Professeur Ken Kikuchi, un expert des maladies infectieuses.

Très préoccupé par l’augmentation des cas, le Professeur indique que la maladie peut entraîner une défaillance de plusieurs organes ou même la mort si la bactérie atteint, dans les cas les plus rares, la circulation sanguine, les muscles et les poumons.

Lien avec la Covid-19 : une question cruciale

Face à l’accélération de cette épidémie, une question se pose : y a-t-il un lien avec la Covid-19 ? En effet, comme le souligne le ministre de la Santé japonais, Keizo Takemi, la cause de cette épidémie est pour l’instant inconnue et pourrait être reliée au rebond des maladies respiratoires. Tout comme le Covid-19, le SGA est transmissible par aérosols et par contact rapproché.

Cependant, une bonne hygiène est essentielle pour prévenir cette maladie, insiste le ministre, en rappelant l’importance de garder les mains propres et de respecter les règles sanitaires lorsqu’on tousse.

Une investigation continue pour lever le voile sur cette épidémie qui touche l’archipel nippon, dans l’espoir de maîtriser rapidement cette maladie inquiétante.