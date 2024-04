Mort d’un personnage emblématique des Simpson, présent depuis le début il y a 35 ans

La série "Les Simpson" a connu un rebondissement majeur au cours de son 765e épisode diffusé aux États-Unis le 22 avril, avec la mort d'un personnage secondaire pourtant présent depuis le début. C'est un événement assez rare.

Dans le dernier épisode de la populaire sitcom américaine « Les Simpsons », une tragédie survient. L’épisode intitulé « Cremains of the Day » marque un tournant important dans l’histoire de la série. Larry Dalrymple, plus connu sous le nom de Larry The Barfly, personnage secondaire mais apparu dès le premier épisode, trouve la mort.

Le portrait de la série a changé. L’un des tabourets de la taverne de Moe est maintenant vacant, à l’image de l’absence de Larry parmi Lenny, Carl, Sam, Barney et Homer. La disparition de Larry soulève une question existentielle parmi les personnages : ils réalisent ne pas avoir vraiment connu leur compagnon de beuverie.

The Simpsons killed off a fan favorite character after nearly 35 years on the show

Last weekend’s episode, titled Cremains Of The Day, viewers saw the death of Larry the barfly, a regular at Moe’s Tavern, where he eventually dropped dead.

Raise your glasses to Larry the Barfly pic.twitter.com/bjLtuIwpQI

— Todd Lambert (@toddlambert) April 23, 2024