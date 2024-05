Mort du célèbre animateur et écrivain Bernard Pivot à 89 ans

L'auteur et journaliste à l'origine de l'emblématique programme littéraire Apostrophe, est décédé à l'âge de 89 ans. Quel héritage laisse-t-il derrière lui ?

Tl;dr Bernard Pivot, journaliste et écrivain respecté, est décédé à 89 ans.

Il a rendu la littérature accessible à tous grâce à des émissions télévisées célèbres.

Auteur de plusieurs ouvrages, il a également présidé l’Académie Goncourt.

Il était bien connu pour son amour des mots et son engagement dans la promotion de l’orthographe française.

Un fervent amoureux des mots s’éteint

Bernard Pivot, éminent journaliste, écrivain et ancien président de l’Académie Goncourt, nous a quittés ce lundi à l’âge de 89 ans, laissant la francophonie en deuil. Il a fait vivre et partager sa passion pour la littérature à des millions de Français à travers ses émissions télévisées célèbres ‘Apostrophe’ et ‘Bouillon de Culture’.

Un parcours marqué par la passion et l’engagement

Né en mai 1935, ce fils d’épiciers lyonnais a débuté sa riche carrière en tant que journaliste au Progrès, avant de rejoindre le Figaro littéraire. Son amour pour la littérature l’a rapidement conduit à la télévision, où il a présenté pendant 15 ans ses émissions littéraires sur Antenne 2. Au cours de ces années, Bernard Pivot a partagé l’écran avec de nombreux écrivains, artistes, musiciens et acteurs de renom.

Bernard Pivot est mort. D’apostrophes en bouillons de culture, il a imposé la littérature à l’écran, et nous laisse des images et entretiens extraordinaires. Et c’est Fabrice Luchini qui en parle le mieux « c’est ça votre génie, vous avez toujours parlé avec de la jubilation ». pic.twitter.com/nreuYNzlCR — 📚Mémo’Art d’Adrien📚 (@memoart_dadrien) May 6, 2024

Un acteur clé de la promotion de la littérature

Bernard Pivot ne se contente pas de son rôle de présentateur. En effet, il a lui-même écrit de nombreux ouvrages sur diverses thématiques, comme la littérature, les mots, le football ou encore le vin. Ses écrits, tels que ‘100 mots à sauver’ ou ‘Les Dictées de Bernard Pivot’, témoignent de sa passion pour la langue française.

Référence incontournable de l’orthographe française

De 1986 à 2005, ce formidable amoureux des mots a également organisé chaque année, la finale des championnats de France d’orthographe, la fameuse “dictée de Pivot”, retransmise à la télévision. Son importance dans la promotion de l’orthographe française a senti des milliers de téléspectateurs à transpirer en déchiffrant les noms de fleurs à l’orthographe impossible, ou sur le pluriel de mots.

Malgré sa présence réconfortante à la tête de l’Académie Goncourt pendant plus de quatre décennies, Bernard Pivot a pris sa retraite en 2019. Pourtant, sa présence demeurait indéniable, alimentant généreusement les réseaux sociaux de pensées, de critiques et de joies captivantes.

En concluant sur les mots de Bernard Pivot lui-même, “A quatre-vingts ans, ‘Comment vas-tu?’ n’est plus une formule de politesse, c’est une question médicale.” Ce grand homme de lettres nous manquera indubitablement.