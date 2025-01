Modifications majeures à venir pour vos placements en 2025 : Assurance-vie, PEL, PER…

L'horizon 2025 annonce de nombreux changements pour les investisseurs en assurance-vie, PEL et PER. Comprendre ces évolutions est essentiel pour optimiser vos placements et maximiser vos rendements. Quelle stratégie allez-vous adopter face à ces nouvelles dispositions ?

Tl;dr Baisse des taux de rendement de l’assurance-vie en 2025.

Modification des taux de rémunération du PEL et du PER.

Changements réglementaires pour le PER et ajustements des taux du livret A et du LDDS.

Un paysage financier en évolution pour 2025

En tant qu’investisseurs, il est crucial de rester informé des changements futurs susceptibles d’affecter vos placements. En 2025, plusieurs modifications majeures sont à prévoir pour les produits d’épargne tels que l’assurance-vie, le plan épargne logement (PEL) et le plan épargne retraite (PER).

Des rendements en baisse pour l’assurance-vie

Les taux de rendement des fonds en euros de l’assurance-vie ont diminué en 2024, avec une moyenne d’environ 2,5 %. En 2025, ces taux pourraient encore baisser. Cette tendance est principalement due à un environnement de taux d’intérêt bas, affectant les obligations et autres placements sécurisés. Les épargnants doivent donc ajuster leurs attentes, à moins d’avoir investi dans l’assurance-vie la plus rentable.

Rémunération du PEL et réglementation du PER

Dès janvier 2025, le taux de rémunération brut des nouveaux PEL passera de 2,25 % à 1,75 %. Cependant, Moneyvox rappelle qu’un PEL conservé au moins trois ans offre un taux de 3,45 %.

Le PER, quant à lui, sera soumis à de nouvelles régulations pour renforcer la transparence et la protection des investisseurs. Les gestionnaires de fonds devront fournir des informations plus détaillées sur les frais, les performances passées et les risques associés. De plus, il ne sera plus possible d’ouvrir un PER cette année si on est âgé de plus de 67 ans.

Des ajustements pour le livret A et le LDDS

Les taux de rémunération du livret A et du livret de développement durable et solidaire (LDDS) seront également ajustés à la baisse à partir du 1ᵉʳ février 2025. Les investisseurs devront revoir leur stratégie d’épargne, en envisageant d’autres produits d’épargne ou d’investissement pour compenser la baisse de rendement.