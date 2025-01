Modification du versement CAF du 5 février : êtes-vous parmi les allocataires affectés ?

Certains bénéficiaires de la CAF verront leur paiement du 5 février ajusté en raison de changements de situation ou de régularisations. Vous vous demandez si ces modifications vous touchent ? Quelles pourraient être les implications pour vous ?

Des ajustements à venir pour les bénéficiaires de la CAF

Le versement des prestations de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) du 5 février subira des modifications pour certains allocataires. Plusieurs motifs, tels que des changements de situation ou des régularisations, sont à l’origine de ces ajustements.

Revalorisation des prestations sociales : une exception pour la CAF

Chaque année, le gouvernement augmente de nombreuses aides sociales pour aider les ménages à revenus modestes à faire face à l’inflation. Cependant, cette année, les versements de la CAF font exception à cette règle de revalorisation. L’augmentation annuelle des allocations versées par la CAF aura lieu le 1ᵉʳ avril.

Qui sont les bénéficiaires concernés par ce changement ?

La diminution du montant des allocations peut affecter les bénéficiaires des aides familiales, de l’allocation de base, de la Paje, de l’AAH, du complément familial ou du complément libre choix du mode de garde. Cette modification peut résulter de la mise à jour des conditions des droits aux allocations.

Un impact de la revalorisation des plafonds

Depuis le 1ᵉʳ janvier, les plafonds de revenus des aides de la CAF ont changé, entraînant une hausse de 4,8 %. Cette modification majeure concerne la prise en compte des revenus de 2023 et non plus ceux de 2022 par la CAF. Cette mise à jour se fait automatiquement à partir des données recueillies par le fisc.