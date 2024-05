Miyazaki, honoré d’une Palme d’or à Cannesi, provoque le rire

Lors de la cérémonie de remise de prix, une vidéo pleine d'humour de Hayao Miyazaki et Toshio Suzuki exprimant leurs remerciements a été diffusée. Quelle sera leur prochaine contribution au monde de l'animation?

Lors d’une soirée mémorable au Festival de Cannes, Hayao Miyazaki et Toshio Suzuki, fondateurs du renommé studio Ghibli, ont été honorés d’une Palme d’or d’honneur ce lundi 20 mai. L’esprit jovial et l’humour distinctif avec lequel ces deux légendaires animateurs japonais ont accepté cette importante récompense ont véritablement marqué les esprits.

Faute de pouvoir physiquement assister à l’événement, Miyazaki et Suzuki ont enregistré une vidéo de remerciement. Par un échange plein d’esprit entre les deux compères, Toshio Suzuki a introduit : « Merci infiniment. Tu peux remercier toi aussi », s’adressant à Hayao Miyazaki. A quoi le réalisateur a répliqué : « Je n’ai rien compris mais je remercie », déclenchant ainsi une salve de rires parmi l’audience.

Qué bonito fue entregar la Palma de Oro honorífica del @Festival_Cannes a Gorō Miyazaki, quien acudió al evento en representación del Estudio Ghibli. Emocionante la ovación en pie del público que abarrotó el Grand Théâtre Lumière.

I was delighted to have the honour of presenting…

