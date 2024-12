Miss France 2025 : L’IA bouleverse les pronostics traditionnels

Un expert en données et en intelligence artificielle a dévoilé ce mardi 10 décembre un modèle de prédiction mis à jour en temps réel, afin de déterminer qui sera la future Miss France 2025. Qui pensez-vous que ce sera ?

Tl;dr Un modèle de prédiction AI prédit la future Miss France 2025.

Miss Guadeloupe a une probabilité de victoire de 68% selon le modèle.

Le modèle se base sur la popularité des candidates sur les réseaux sociaux.

La technologie au service des pronostics

L’élection de Miss France 2025 approche à grands pas. Les candidates régionales sont en pleine préparation pour le grand spectacle, et l’engouement des fans pour les pronostics est à son comble. Mais cette année, l’anticipation prend une nouvelle tournure avec l’aide de l’intelligence artificielle.

Quand l’IA prédit la gagnante

Avisia, un cabinet de conseil spécialisé en data et intelligence artificielle, a publié un modèle de prédiction qui pourrait aider à déterminer qui succédera à Eve Gilles le samedi 14 décembre 2024. Selon ce modèle, « Miss Guadeloupe a 68% de chances de devenir Miss France 2025 », a indiqué le communiqué d’Avisia relayé par directs.fr.

Le modèle prédit également les chances de victoire des autres candidates :

1ère Dauphine : Miss Martinique – 56% de chance de victoire

2ème Dauphine : Miss Nord-Pas-de-Calais – 55% de chance de victoire

3ème Dauphine : Miss Guyane – 39% de chance de victoire

4ème Dauphine : Miss Bourgogne – 36% de chance de victoire

4ème Dauphine (ex-aequo) : Miss Picardie – 36% de chance de victoire

Un modèle basé sur la popularité digitale

Ce modèle se base sur les données disponibles en ligne, notamment la popularité des candidates sur les réseaux sociaux et l’engagement qu’elles génèrent. Par exemple, « Avec une communauté de plus de 50 000 abonnés sur Instagram, Miss Nord-Pas-de-Calais dispose d’un profil très professionnalisé et est prédite comme future 2e Dauphine. », a précisé Avisia.

En outre, le modèle prend en compte l’engagement des régions lors de l’élection. Certaines régions ont tendance à voter plus que d’autres, ce qui peut influencer les résultats.

Un outil en constante évolution

Ce modèle est actualisé en temps réel, en fonction des données disponibles. Alors, fans de Miss France, laisserez-vous l’IA influencer votre choix, ou allez-vous suivre votre instinct ?