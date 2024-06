Météo : Quel temps en France pour cet été 2024 ?

Fin juin, Météo France et d'autres entités spécialisées ont dévoilé les tendances météorologiques pour les prochains mois en France. Quels sont donc les éléments clés à retenir de ces prévisions ?

Tl;dr Selon Météo France, l’été indien 2024 pourrait être chaud.

Le sud de la France est particulièrement concerné par cette hausse des températures.

La prédiction est incertaine en raison de plusieurs facteurs comme le phénomène El Niño.

Aucune tendance météorologique ne se dégage pour le nord de la France.

Prévisions estivales 2024 : un été indien brûlant à l’horizon ?

Météo France a récemment établi que l’été indien 2024 pourrait se révéler plus chaud que la normale, particulièrement dans le sud de la France. Néanmoins, ces prévisions doivent être prises avec du recul, car la météorologie est une science imprévisible.

L’été 2024, chaud bouillant dans le Sud ?

Selon des indications initiales, le sud du pays pourrait afficher des températures au-dessus de la moyenne durant les prochains mois. Toutefois, ces chiffres ne préjugent pas des “conditions météorologiques des prochains mois jour par jour, ou même semaine par semaine”, comme le souligne Météo France.

Le scénario “plus chaud que la normale” a 70 % de chances de se produire dans le sud du pays.

☀️ Le soleil est de retour cette semaine, laissant entrevoir le début de la saison estivale. À cette occasion, on vous partage notre dossier « Été 2024 » sur les phénomènes météo et nos missions principales durant cette période. 👉 https://t.co/1VanXyeZJT 📸 @ ko_md29 (IG) pic.twitter.com/vXQFxboRUv — Météo-France (@meteofrance) June 25, 2024

Une prévision incertaine

Rappelons toutefois que la prévision météorologique demeure une science inexacte, les phénomènes tels qu’El Niño peuvent influencer les prévisions climatiques jusqu’à nos latitudes. De plus, bien que la tendance générale soit à la chaleur, cela ne signifie pas nécessairement que des vagues de chaleur se produiront systématiquement.

Aucune tendance claire pour le Nord

En revanche, Météo France estime qu’il est difficile de déterminer la tendance pour le nord de la France, où aucun scénario clair ne se dégage actuellement.

En somme, si l’anticipation d’un été indien 2024 plus chaud que la normale pourrait ravir certains, n’oublions pas que ces prévisions restent incertaines, tant pour le sud que pour le nord de la France. Et même dans ce cas, une année plus chaude ne signifie pas nécessairement une année sans épisodes plus frais.