Meta pourrait réduire le coût des abonnements Facebook et Instagram en Europe

Depuis novembre, Meta confronte ses utilisateurs en Europe à un choix difficile : payer pour un service sans publicité ou utiliser gratuitement le service en échange de leurs données personnelles pour des publicités personnalisées, une démarche pour se conformer au RGPD, mais qui suscite beaucoup de controverses. Serait-ce une solution viable à long terme?

Tl;dr Meta propose de réduire de moitié l’abonnement mensuel pour Facebook et Instagram.

Cette proposition fait suite à des critiques sur la protection de la vie privée.

Deux plaintes ont été déposées, accusant Meta d’enfreindre le RGDP.

L’European Data Protection Board doit rendre un avis sur ce nouveau modèle.

Meta réagit face aux interrogations sur la protection de la vie privée

Meta a pris une décision retentissante mardi 19 mars. Selon l’agence Reuters, le géant des réseaux sociaux a proposé de réduire de près de moitié le coût de l’abonnement mensuel pour ses plateformes Facebook et Instagram, le faisant passer de 9,99 euros à 5,99 euros.

Un choix difficile pour les utilisateurs

La stratégie mise en place par Meta depuis novembre 2023 donne aux utilisateurs la possibilité de continuer à utiliser gratuitement ses services, à condition de consentir à l’exploitation de leurs données pour la publicité ciblée.

Sinon, ils peuvent opter pour un abonnement payant pour échapper aux annonces publicitaires. Cette nouvelle politique a pour objectif de se conformer aux règles européennes sur la protection des données personnelles.

Une initiative qui suscite des inquiétudes

Cependant, des critiques fusent contre cette formule. L’accusation ? Faire payer les utilisateurs pour protéger leur vie privée.

Deux plaintes ont été déposées à ce sujet par l’organisation non gouvernementale autrichienne None of Your Business (NOYB) et un regroupement d’associations de consommateurs de huit pays différents. « Nous demandons à votre entreprise d’abandonner le modèle “pay or okay” », écrivaient récemment 39 députés européens dans une lettre ouverte à Meta.

Une réduction des tarifs pour éteindre le feu

La réduction du prix de l’abonnement est une réponse de Meta à ces critiques. « Nous avons proposé de baisser le prix de 9,99 euros à 5,99 euros par compte, et à 4 euros pour toute compte supplémentaire », a déclaré Tim Lamb, avocat de Meta, devant la Commission européenne. Malgré cela, certains, comme Max Schrems, activiste à la tête de l’organisation NOYB, estiment que le problème est le modèle “pay or okay” en lui-même, et non la question du prix.

C’est désormais à l’European Data Protection Board, l’organisme européen chargé de la protection des données, de se prononcer sur ce nouveau modèle payant dans les prochains jours.