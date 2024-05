Ménopause : découvrez ce traitement non hormonal contre les bouffées de chaleur

Selon une récente recherche, le fezolinetant pourrait aider à diminuer les bouffées de chaleur associées à la ménopause. Cette découverte ouvre-t-elle la voie à de nouveaux traitements pour les symptômes de la ménopause ?

Tl;dr Un médicament nommé fezolinetant atténue les bouffées de chaleur ménopausiques.

Ce médicament non-hormonal est une alternative au THS.

Il agit sur la régulation de la température corporelle.

Il est efficace mais ne traite pas tous les symptômes de la ménopause.

Fezolinetant : Un nouvel espoir pour les femmes ménopausées

Ceux qui mésestiment le sérieux des bouffées de chaleur dues à la ménopause ignorent la réalité de ces symptômes qui, lorsqu’ils sont intenses, peuvent véritablement entraver la vie quotidienne.

Une solution nommée fezolinetant, un médicament non hormonal, promet un soulagement durable pour ces femmes.

Une alternative au THS

De manière courante, pour répondre aux bouffées de chaleur, un traitement hormonal substitutif (THS) est généralement prescrit. Pourtant, celui-ci ne convient pas à toutes, notamment aux femmes ayant survécu à un cancer endocrinien ou celles atteintes d’hypertension artérielle.

Le fezolinetant, approuvé l’année dernière par la Food and Drug Administration (FDA) et par l’Agence européenne des médicaments (EMA), représente une alternative.

Un mécanisme d’action spécifique

Son fonctionnement diffère des THS classiques : il interfère directement sur la voie de régulation de la température corporelle, en bloquant une protéine cérébrale nommée neurokinine-3 (NK-3).

Plus précisément, son efficacité a été démontrée lors d’une étude menée sur 453 femmes ménopausées âgées de 40 à 65 ans.

Ces dernières, victimes de bouffées de chaleur modérées ou intenses, ne pouvaient pas bénéficier d’un THS. Suite à l’administration de fezolinetant, elles ont noté une diminution de la fréquence et de la sévérité des bouffées de chaleur pendant une durée de 24 semaines.

Les limites du fezolinetant

Cependant, comme le souligne le professeur Antonio Cano, membre de l’Institut de recherche INCLIVA, bien que le fezolinetant représente une avancée pour le traitement des bouffées de chaleur, il ne soulage pas les autres symptômes de la ménopause tels que les changements d’humeur ou la sécheresse vaginale.

De plus, des recherches complémentaires sont requises pour déterminer son efficacité sur différentes populations, en tenant compte des variations ethniques et géographiques, notamment.

Ainsi, si le “fezolinetant s’avère efficace et bien toléré pendant 24 semaines”, comme l’indique le professeur Cano, il convient de rester vigilant et de poursuivre les recherches pour obtenir un tableau complet de ses bienfaits et de ses limites.