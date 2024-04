Mayotte: le nombre de cas de choléra a doublé en deux jours

Avec maintenant 26 cas de choléra recensés à Mayotte, l'Agence régionale de santé et la préfecture ont ouvert une nouvelle unité spécialisée dans un centre médical ce dimanche 28 avril. Comment la situation va-t-elle évoluer ?

Une augmentation alarmante des cas de choléra à Mayotte

L’île de Mayotte, perle de l’Océan Indien, est en état d’alerte. En effet, face à une inquiétante multiplication des cas de choléra, qui ont “doublé en deux jours”, les autorités sanitaires ont déclenché un dispositif renforcé pour assurer la prise en charge adéquate des malades.

Un Centre hospitalier sous tension

L’Agence régionale de santé et le Centre hospitalier de Mayotte ont été contraints d’ouvrir en urgence une deuxième unité choléra au sein du centre médical de Dzoumogné. La première unité, au sein du Centre hospitalier, n’est plus en mesure d’accueillir de nouveaux patients. Oliver Brahic, directeur général de l’ARS, souligne que “la situation au centre hospitalier de Mayotte, en termes de ressources humaines, reste très critique”.

Des bidonvilles propices à l’épidémie

La propagation incontrôlée du choléra est particulièrement préoccupante au sein des quartiers densément peuplés de la zone urbaine de Mamoudzou-Koungou, en particulier dans les “bidonvilles dépourvus de toute salubrité publique”.

Le député LR de Mayotte, Mansour Kamardine, appelle à un plan de vaccination générale, accessible à tous, pour faire face à cette situation dramatique.

Le @gouvernementFR doit prendre les mesures urgentes qui s’imposent pour protéger #Mayotte du #cholera. Toujours pas d’eau 1/3 du temps, toujours des arrivées de clandestins, toujours plus de bidonvilles, toujours en retard d’un wagon! https://t.co/G0ZlIr9EQe @Republicains_An — Mansour KAMARDINE – Officiel (@Kamardine_M) April 28, 2024

Les efforts pour contenir l’épidémie

Pour juguler cette épidémie, l’ARS a renforcé ses interventions sur le terrain et organisé des opérations de vaccination. En parallèle, elle a instauré une diffusion large des recommandations sanitaires, et orienté la population vers des centres de vaccination et de dépistage.