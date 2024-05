Mayotte : Le choléra menace-t-il la France métropolitaine ?

L'augmentation des cas de choléra à Mayotte est particulièrement frappante dans les secteurs dépourvus d'eau potable. Quelles sont les mesures en place pour freiner cette épidémie ?

Tl;dr Mayotte enregistre une deuxième victime du choléra, portant le nombre de cas à 122.

Des cas “autochtones” inquiétants indiquent une transmission locale.

Les chances de propagation en métropole sont faibles selon les experts.

La crise sanitaire résulte des conditions de vie précaires et des problèmes politiques locaux.

Une deuxième victime à Mayotte : la menace du Choléra

Alors qu’une épidémie de choléra se propage à Mayotte, l’île française enregistre à nouveau une victime, une femme de 62 ans. Ce tragique évènement porte le bilan à deux morts et 122 cas confirmés depuis le début de l’épidémie.

Une transmission inquiétante au coeur de l’île

Le plus alarmant dans cette situation est l’identification de cas “autochtones”. Ces derniers, diagnostiqués chez les résidents n’ayant pas quitté l’île, suggèrent une transmission locale. Et, comme le témoigne Renaud Piarroux, spécialiste des épidémies à la Pitié-Salpêtrière (AP-HP), ils apparaissent dans un certain nombre de quartiers depuis fin avril.

Bien que la perspective d’une propagation du choléra en métropole ait été évoquée par certains, Renaud Piarroux insiste sur le faible risque que cela se produise. En effet, malgré des importations possibles de cas, il souligne que les conditions de contamination n’existent pas en métropole.

Le contexte sanitaire local

Cela n’exclut pas pour autant l’urgence de la situation à Mayotte. La propagation du choléra est directement liée aux mauvaises conditions de vie dans les bidonvilles surpeuplés de l’île.

Selon Piarroux, c’est ici que “des quartiers où les maisons sont faites de tôle, très denses, peu ou pas approvisionnés en eau potable”, permettent la contamination.

Eric Caumes, infectiologue à l’AP-HP, soutient cette analyse et affirme qu’à Mayotte, “toutes les conditions sont réunies pour que ça perdure”.

Un problème politique

Malheureusement, la crise sanitaire actuelle n’est pas seulement due à la crise de l’eau que connaît Mayotte, frappée par une sécheresse importante. Piarroux indique que le problème provient également d’une partie de la population locale qui s’oppose à l’approvisionnement en eau potable des bidonvilles où vivent les migrants.

Le choléra, une maladie “de la pauvreté et de la promiscuité”, met en lumière ces enjeux locaux et fait écho à un contexte sanitaire critique, qui, selon Piarroux, “se retourne contre tout le monde”.