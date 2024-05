Madonna clôture sa tournée mondiale par un concert gratuit spectaculaire à Copacabana

Pour la dernière date du Celebration Tour, mettant à l'honneur les 40 ans de carrière de la chanteuse, les organisateurs espèrent attirer samedi un public d'un million et demi de personnes.

Tl;dr Madonna donnera un concert gratuit à Rio de Janeiro.

Le spectacle pourrait attirer jusqu’à 1,5 million de spectateurs.

Des retombées économiques importantes sont attendues.

Des mesures de sécurité renforcées sont prévues.

Madonna, la reine de la pop, enflammera Copacabana

Samedi prochain, la plage brésilienne de Copacabana à Rio de Janeiro accueillera un concert majestueux et gratuit de la reine de la pop: «Madonna». Cet événement exceptionnel marque la fin de son Celebration Tour, honorant ses 40 ans de succès.

Un concert monumental et une effervescence à la hauteur

La fièvre Madonna s’est déjà emparée de la “Cité merveilleuse”. Sur la célèbre scène de 800 m² sur le sable, jusqu’à 1,5 million de personnes sont attendues, un phénomène qui n’a été égalé que par les Rolling Stones en 2006. Le concert est annoncé comme le plus imposant de sa carrière. Aux dires de Mario Renato Borges, résident local, « La circulation est infernale. Mais le concert sera génial ».

Les répercussions économiques seront importantes. Daniela Maia, secrétaire au Tourisme de la mairie, estime que les retombées pour l’économie locale seront de l’ordre de 293 millions de réais (53 millions d’euros), soit 30 fois plus que les investissements effectués.

Des mesures de sécurité exceptionnelles

Face à l’ampleur de l’événement, et étant donné que la délinquance et les vols peuvent sévir dans ce quartier très touristique, les forces de l’ordre seront mobilisées en masse. L’« opération Madonna » prévoit le déploiement de 4500 agents, avec le soutien de drones et de caméras à reconnaissance faciale, soit un dispositif similaire à celui mis en place pour le réveillon du jour de l’An à Copacabana.

Madonna est prête. Les fans, aussi, le sont. Dans le cœur de tous, « Madonna est éternelle », comme a si bien dit Nagila Alves, une employée du coin.