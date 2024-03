L’Urssaf peine à récupérer l’argent des redressements du travail au noir

Pour la première fois, l'Urssaf signale que les redressements liés au travail clandestin dépassent un milliard d'euros. Cependant, l'État ne parvient à recouvrir qu'une infime portion de ce montant. Comment améliorer cette collecte de revenus dissimulés ?

Une bataille d’importance : la lutte contre la fraude sociale

En tant que nation, nous avons réalisé des progrès récemment, toutefois l’amplitude véritable de la situation commence à prendre forme. Un total impressionnant de 1,177 milliard d’euros de redressements financiers ont été engagés en raison d’actions diligentées par la Sécurité sociale, un montant conséquent mais qui masque une réalité bien plus complexe.

Un objectif: améliorer le recouvrement

Même si cette somme peut sembler satisfaisante, « la totalité des fraudes aux cotisations sociales serait bien plus importante : entre 7,3 et 9,2 milliards d’euros par an », nous rappelle le Haut Conseil du financement de la protection. Un écart conséquent qu’il convient non seulement de prendre en compte, mais surtout d’agir concrètement pour réduire.

Paradoxalement, les sommes réellement recouvrées demeurent bien inférieures à celles mises en exécution. Sur les 1,2 milliard, seul 7% soit 80 millions d’euros ont réellement été encaissés l’an dernier. Une situation problématique qui est en grande partie liée aux fraudes intentionnelles commises par des entreprises souvent non viables voire inexistantes.

Renforcer les mécanismes de lutte contre la fraude

Face à ce fléau, la solution passe par le renforcement des outils de lutte contre la fraude. De nouvelles embauches ont été réalisées, de nouvelles technologies d’analyse de données ont été déployées et la prévention a été renforcée auprès des microentrepreneurs.

Cependant, force est de constater que le travail non déclaré reste majoritairement le fait d’employeurs, particulièrement dans le secteur du Bâtiment et Travaux Publics. Il est donc primordial de continuer à investir dans les moyens de contrôle mais également de sensibiliser et éduquer ces milieux.

Conduire le changement plutôt que le subir

Nous avons la responsabilité d’agir. En tant que société, il est de notre devoir d’assumer cette responsabilité et de nous attaquer frontalement à la fraude sociale.

Cela implique un renforcement conséquent des initiatives existantes, mais aussi de pouvoir déployer des actions complémentaires innovantes à même d’affecter ce véritable fléau.