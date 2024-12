L’Oscar qui a interdit à jamais les votes par correspondance

L'histoire fascinante de la victoire aux Oscars qui a entraîné l'interdiction permanente des votes par correspondance.

Tl;dr Bette Davis a joué dans une adaptation cinématographique du roman semi-autobiographique de W. Somerset Maugham « Of Human Bondage ».

Malgré son rôle acclamé, Davis n’a pas été nommée aux Oscars, suscitant des protestations et l’introduction des votes par écrit.

Hal Mohr est le seul à avoir remporté un Oscar grâce à un vote par écrit, suspendu par l’Académie peu après.

Le rôle marquant de Bette Davis

En 1934, l’icône du cinéma mondial Bette Davis a fait une apparition mémorable dans une adaptation cinématographique de l’œuvre semi-autobiographique de W. Somerset Maugham, « Of Human Bondage ».

Réalisé par le prolifique John Cromwell, le film met en scène Leslie Howard dans le rôle de Philip Carey, un personnage malheureux en amour. Bette Davis, âgée de seulement 26 ans à l’époque, y incarne Mildred Rogers, une serveuse de salon de thé dont Philip tombe amoureux, mais qui le traite avec une grande cruauté.

La controverse des Oscars

Malgré l’acclamation de son rôle, Bette Davis n’a pas été nommée aux Oscars cette année-là. Cette omission a suscité l’indignation de nombreux votants aux Oscars. Une rumeur a même circulé selon laquelle certains votants envisageaient de protester en inscrivant le nom de Davis sur leur bulletin.

À la surprise générale, l’Académie a tenu compte de ce murmure populaire et a annoncé à la dernière minute que les votes par écrit seraient autorisés pour la session de vote de 1934. Davis n’a pas remporté l’Oscar, mais elle a néanmoins été plébiscitée par les votants.

L’avènement et la fin des votes par écrit

Le réalisateur Hal Mohr a remporté un vote par écrit pour son travail sur « A Midsummer Night’s Dream » l’année suivante, ce qui a immédiatement mis fin à la possibilité de voter par écrit. Hal Mohr a ainsi écrit l’histoire en devenant la seule personne à avoir remporté un Oscar grâce à un vote par écrit.

Il est intéressant de noter que l’Académie a cédé à la pression publique en autorisant les votes par écrit pendant deux ans. Cependant, la victoire de Hal Mohr a semé le doute sur l’ensemble du système de vote. Le règlement permettant les votes par écrit a été supprimé immédiatement après.

En fin de compte, Bette Davis a remporté son premier Oscar en 1936 pour « Dangerous », et Hal Mohr a remporté son deuxième en 1940 pour « The Phantom of the Opera ». Tout est donc rentré dans l’ordre.