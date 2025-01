Los Angeles en flammes : 10 morts, 10 000 bâtiments ravagés

Depuis mardi, la deuxième plus grande ville des États-Unis est en proie à plusieurs incendies dévastateurs. Le triste bilan s'élève déjà à dix décès et des centaines de milliers d'évacués.

Incendies à Los Angeles : Une ville à genoux

Depuis mardi, la deuxième ville la plus peuplée des États-Unis est assiégée par plusieurs incendies. Un bilan déjà lourd est à déplorer avec dix victimes et des centaines de milliers de personnes déplacées.

Un bilan effarant

L’ampleur des incendies est saisissante. 10 morts, 180 000 évacuations, 10 000 bâtiments en cendres, et une estimation des dégâts atteignant les « 150 milliards de dollars » selon le service privé de météorologie AccuWeather.

Des foyers actifs et destructeurs

Los Angeles se trouve à la merci de cinq foyers actifs. Les plus vastes, le Palisades Fire et l’Eaton Fire, restent incontrôlables, engloutissant respectivement les quartiers de Pacific Palisades et Altadena. Bien que moins étendus, trois autres foyers, le Kenneth Fire, le Hurst Fire et le Lidia Fire, restent une menace constante.

La Californie sous le feu

Les incendies en cours, bien qu’ils n’aient pas l’étendue de certains des plus grands incendies de l’histoire de la Californie, ont un impact particulièrement dévastateur en raison de leur proximité avec les zones résidentielles. Le Palisades Fire et l’Eaton Fire sont déjà considérés comme les deux incendies les plus destructeurs de l’histoire du comté de Los Angeles.

Malgré l’urgence de la situation, certaines personnes tentent de rester pour sauver leurs maisons. Les autorités insistent sur l’importance de respecter les ordres d’évacuation.

Des conséquences désastreuses

Les conséquences de ces incendies sont multiples. En plus des pertes humaines et matérielles, les zones touchées sont confrontées à des pillages, conduisant à l’arrestation de 20 personnes et à la mise en place d’un couvre-feu nocturne.

L’impact économique est également colossal. Avec la destruction de résidences luxueuses, les incendies pourraient être les plus coûteux jamais enregistrés. Une facture qui pourrait encore grimper.

La ville de Los Angeles et ses habitants sont donc confrontés à une crise d’une ampleur rare. Des efforts importants sont nécessaires pour contrôler les incendies et soutenir les personnes touchées.