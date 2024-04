Un IRM ultra-puissant prêt à dévoiler les secrets du cerveau humain

Premières images du cerveau humain dévoilées par l'IRM le plus performant du monde, localisé près de Paris, pour mieux cerner son fonctionnement et les maladies neurodégénératives ou psychiatriques. Quelles découvertes ces clichés inédits pourraient-ils révéler?

Tl;dr Lance en 2021, l’IRM “Iseult” produit des images 10 fois plus précises que les IRM traditionnelles.

L’imagerie à 11,7 T obtient une résolution inédite de l’anatomie du cerveau.

Cette technologie pourrait améliorer le diagnostic et le traitement des maladies neurodégénératives et psychiatriques.

“Iseult” reste dédié à la recherche fondamentale, les connaissances acquises pourraient ensuite être utilisées en clinique.

L’IRM révolutionnaire “Iseult” : une fenêtre de haute résolution sur le cerveau humain

L’année 2021 a été marquée par une réalisation impressionnante dans le domaine de l’imagerie cérébrale. Les chercheurs du CEA à Saclay ont créé “Iseult”, une imagerie par résonance magnétique (IRM) supérieure à toutes les autres en matière de résolution.

La technologie derrière “Iseult”

L’aimant colossal de 132 tonnes qui constitue le cœur de cet appareil génère un champ magnétique de 11,7 T (tesla), produisant des images d’une précision dix fois supérieure à celles obtenues avec les IRM actuellement disponibles dans les hôpitaux. Les premiers résultats avec des sujets humains sont stupéfiants. « On a un niveau de finesse jamais atteint au CEA », déclare Alexandre Vignaud, directeur de recherche.

Voici une première mondiale. Ces images de cerveau humain ont été produites au @CEAParisSaclay par #Iseult, l’IRM le plus puissant au monde. Plus de 20 ans de recherche, une immense fierté et une révolution technologique qui ouvre des perspectives inouïes pour notre santé. pic.twitter.com/SB1Y7lR3vV — Sylvie Retailleau (@sretailleau) April 2, 2024

Applications potentielles

L’un des principaux objectifs de “Iseult” est de comprendre de manière plus précise l’organisation anatomique et les fonctions du cerveau. Ce type d’imagerie pourrait apporter un nouvel éclairage sur les maladies neurodégénératives telles que Parkinson ou Alzheimer, ainsi que sur les troubles psychiatriques.

Anne-Isabelle Etienvre, directrice de la recherche fondamentale au CEA, explique : « On sait par exemple qu’une zone en particulier – l’hippocampe – est impliquée dans la maladie d’Alzheimer, donc on espère pouvoir comprendre l’organisation, le fonctionnement des cellules de cette partie du cortex cérébral ».

Impact future sur la médecine

L’impact potentiel de cette avancée est considérable. Un diagnostic plus précoce et des traitements plus efficaces pour les maladies cérébrales pourraient devenir réalité grâce à cette technologie, affirme Mme Etienvre.

Pour l’instant, la technologie reste réservée au domaine de la recherche. Pourtant, les scientifiques nourrissent de grands espoirs. Nicolas Boulant, directeur de recherche au CEA et responsable scientifique du projet, souligne : « L’appareil n’a pas vocation à devenir un outil de diagnostic clinique mais on espère que les connaissances acquises pourront ensuite se décliner à l’hôpital ».

L’IRM “Iseult” est une réalisation prometteuse qui va sans doute laisser sa marque dans le domaine des neurosciences. Sa contribution à notre compréhension du cerveau pourrait offrir de nouvelles perspectives pour le traitement des maladies liées au cerveau.