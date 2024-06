L’IA trace le moral à travers la voix : une avancée dans le suivi des troubles mentaux

Grâce à une innovation récente, il est désormais possible d'évaluer le risque de rechute chez les personnes souffrant de dépression ou de trouble bipolaire à partir de leur ton vocal. Qu'elle est la prochaine étape pour cette technologie prometteuse ?

Tl;dr L’entreprise Callyope développe une IA pour identifier les rechutes psychiatriques.

L’IA analyse l’intonation et le vocabulaire des patients pour détecter les symptômes.

Le but est d’apporter une aide objective aux médecins pour le suivi des patients.

L’augmentation des troubles psychiatriques rend ces innovations d’autant plus importantes.

L’IA au service des troubles psychiatriques

Aux personnes atteintes de schizophrénie ou de dépression, une nouvelle avancée technologique pourrait fort bien changer leur vie. Selon Martin Denais, président de Callyope, son entreprise a réussi à développer une intelligence artificielle (IA) capable de décoder les signes d’une rechute en se basant sur l’intonation de la voix et le vocabulaire employé par le patient.

Une technologie au cœur de l’interface homme-machine

Callyope use de technologies de pointe en traitement du signal pour décoder le timbre et l’intonation de la voix. En complément, “des technologies de NLP, de transcription” sondent la richesse lexicale et la structure des phrases émises.

Selon Denais, ” Pour diagnostiquer une schizophrénie, il faut repérer des éléments de désorganisation du discours… On va identifier des liens qui sont connus dans la recherche et par les cliniciens sauf qu’on va les chercher de manière automatique grâce au machine learning”.

IA: Callyope choisie par Google Une intelligence artificielle qui suit les troubles mentaux. 🎙️ Martin Denais, co-fondateur et président de Callyope pic.twitter.com/5nvGnrNp2X — Good Morning Business (@goodmorning_biz) June 5, 2024

Un nouvel allié dans la lutte contre les troubles de l’humeur

L’objectif final de cette technologie est d’aider à la surveillance des personnes déjà diagnostiquées atteintes de troubles psychiatriques. “Notre objectif est de suivre des gens qui sont déjà diagnostiqués… car ils ont un fort potentiel de rechute”, déclare Martin Denais.

Pour aider à cet égard, la technologie de Callyope peut fournir des indications plus objectives sur l’évolution des symptômes afin que le médecin puisse, lors de la consultation, mieux appréhender l’état du patient et anticiper les crises.

Un besoin de plus en plus pressant

Denais insiste sur l’importance de développer de tels outils, particulièrement avec l’augmentation des troubles psychiatriques, spécifiquement chez les jeunes. En 2021 déjà, une enquête de Santé publique France révélait que près de 20,8 % des jeunes de 18-24 ans étaient concernés par la dépression.

Un chiffre en hausse comparé à 2017, où 11,7 % de cette même tranche d’âge était touchée. Il est donc crucial de déployer des moyens adaptés pour repérer les signes d’une rechute au plus tôt.