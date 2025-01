L’hypertension négligée, porte ouverte à une maladie redoutable

Si vous négligez une hypertension artérielle, vous risquez de vous exposer à cette maladie grave et potentiellement mortelle.

Tl;dr L’hypertension non traitée augmente le risque de démence.

Une gestion active de la pression artérielle peut prévenir le déclin cognitif.

Des changements de style de vie simples peuvent réduire le risque de démence.

Dans le monde de la santé, l’hypertension est souvent décrite comme un « tueur silencieux ». Non seulement elle porte atteinte à notre cœur, mais elle peut également affecter notre cerveau.

Une étude récemment publiée dans la revue Neurology indique que négliger l’hypertension peut augmenter le risque de développer des problèmes cognitifs, tels que la démence.

Un lien fort entre hypertension et démence

Cette recherche, menée par l’Université Wake Forest, a porté sur 9 361 individus âgés de 50 ans et plus. Les participants ont été divisés en deux groupes : ceux recevant un traitement intensif de la pression artérielle (maintenant la pression systolique en dessous de 120 mm Hg) et ceux sous traitement standard (en dessous de 140 mm Hg).

Selon les résultats de cette étude, le groupe sous traitement intensif présentait un risque nettement moins élevé de développer un trouble cognitif léger (TCL) ou une démence. Cela suggère que la gestion active de la pression artérielle peut prévenir le déclin cognitif qui mène souvent à la démence.

L’impact de l’hypertension sur notre cerveau

L’hypertension affecte les vaisseaux sanguins dans tout le corps, y compris ceux du cerveau. Au fil du temps, une hypertension mal gérée peut endommager ces vaisseaux, réduisant l’apport en sang et en oxygène aux cellules cérébrales.

Cela augmente le risque de démence vasculaire, une affection causée par une diminution de l’apport sanguin au cerveau, et peut également contribuer à la maladie d’Alzheimer.

Il existe des mesures concrètes pour gérer la pression artérielle et protéger notre cerveau. En voici quelques-unes :

Manger plus de fruits, de légumes, de céréales complètes et de protéines maigres.

Réduire l’apport en sel pour maintenir la pression artérielle sous contrôle.

Faire de l’exercice régulièrement, comme la marche rapide, le vélo ou le yoga.

Éviter l’alcool et le tabac, nuisibles pour le cœur et le cerveau.

Contrôler régulièrement votre pression artérielle pour détecter et traiter les problèmes à temps.

Est-il possible de réparer les dégâts ?

La bonne nouvelle est que notre cerveau a la capacité de se réparer, surtout lorsque les problèmes sont détectés tôt. La réduction de la pression artérielle peut diminuer le risque de déclin cognitif, même chez ceux qui présentent déjà des symptômes légers.