L’Europe sous l’emprise de la rougeole : 55 000 cas en 3 mois, avertit l’OMS

Le responsable de l'OMS pour l'Europe demande instamment à tous les pays d'agir rapidement, y compris ceux ayant une haute couverture vaccinale. Quelles mesures précises doivent-ils donc envisager ?

Tl;dr Explosion des cas de rougeole en Europe, seuil de 2023 dépassé

Importance de la vaccination soulignée par l’OMS

Risque de complications graves d’une maladie bénigne en général

Cas de rougeole en hausse suite à une vaccination insuffisante pendant la pandémie

Alerte sur l’explosion de la rougeole en Europe

L’Europe est sous l’emprise d’une expansion fulgurante de la rougeole. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le nombre de cas pourrait surpasser le seuil déjà élevé de 2023.

Dans les premiers mois de 2024, 56 634 cas furent enregistrés dans 45 des 53 pays membres de la région Europe de l’OMS qui s’étend si loin qu’elle inclut l’Asie centrale. C’est un chiffre effrayant qui ne dépasse que de peu les 61 070 cas de rougeole recensés sur toute l’année 2023, qui avait elle-même connue une hausse exponentielle depuis 2022.

L’appel urgent à l’action

Hans Kluge, directeur Europe de l’OMS, émet un avertissement sévère : « Même un seul cas de rougeole devrait constituer un appel urgent à l’action », a-t-il déclaré dans un communiqué. Il exhorte tous les pays à prendre des mesures immédiates pour vacciner les personnes vulnérables, combler les déficits d’immunité et empêcher le virus de s’implanter dans toute communauté.

La rougeole est une maladie virale extrêmement contagieuse. Bien qu’elle soit généralement bénigne, elle peut entraîner des complications graves, notamment respiratoires et neurologiques. En 2023, près de la moitié des cas concernaient des enfants de moins de cinq ans, laissant présager une situation dramatique si l’on n’agit pas rapidement.

Un contexte pandémique propice à l’expansion du virus

L’OMS pointe du doigt l’impact de la pandicovid-19 sur la vaccination des enfants durant cette période. « Cela reflète l’accumulation des enfants qui n’ont pas reçu les vaccinations de routine contre la rougeole et d’autres maladies évitables par la vaccination pendant la pandémie », a relayé l’agence dans un communiqué.

Parmi les pays les plus touchés, on retrouve le Kazakhstan, l’Azerbaïdjan et la Russie, avec respectivement plus de 36 000, 28 000 et 18 000 cas entre avril 2023 et mars 2024.

En Europe occidentale, le Royaume-Uni domine avec ses 1 008 cas suivis de près par l’Autriche (456 cas). Il est donc urgent de prendre des mesures pour endiguer la propagation de ce virus autrefois considéré comme éliminé en 2021.