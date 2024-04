Les vergers français face à une potentielle perte de récoltes sous les gelées intenses

Les vergers ont commencé à fleurir plus tôt que prévu à cause du temps inhabituellement clément au début d'avril, ce qui met la récolte en péril face au gel. Comment pouvons-nous protéger les fruits contre ces conditions météorologiques imprévues?

Les gelées persistantes menacent les cultures dans toute la France.

La douceur printanière antérieure a sensibilisé les cultures au gel.

Le réchauffement climatique renforce ce phénomène de “faux printemps”.

La menace sournoise du gel

En tant que témoin silencieux de cette matinée du vendredi 19 avril, les champs de l’Hexagone étaient gelés. Des flocons de neige ont même teinté de blanc les Alpes et les Vosges. Ce n’est pas le gel lui-même qui est inhabituel en avril, mais plutôt le contraste. Un début de printemps doux qui a rendu les cultures sensibles à ces températures nocturnes glaciales.

L’impact du dérèglement climatique

L’agroclimatologue Serge Zaka a souligné ce phénomène en partageant une image du Limousin: une nature “d’une beauté terrifiante”, gelée. Le climatologue Robert Vautard ajoute à cela que “le problème du changement climatique c’est d’une part la diminution des gels, mais aussi plus de départs de printemps tôt dans l’année”.

Selon ces experts, le réchauffement climatique plus que les températures négatives est la véritable menace. Ce dernier entraîne des débuts de printemps de plus en plus précoces, mais n’élimine pas complètement les périodes de gel tardives.

Notre agriculture est de nouveau frappée par le gel, à cause d'une extrême sensibilité engendrée par des chaleurs records.

Cette photo du Limousin par @Clement87270 est d'une beauté terrifiante. C'est également le cas en Armagnac, les vallées Sud des Alpes et le Var.

Des cultures sensibilisées

Le fait que les plantes aient déjà commencé à bourgeonner en avril les rend particulièrement vulnérables aux gelées matinales. Si l’on ajoute à cela des hivers de plus en plus doux, l’impact sur l’agriculture peut être désastreux.

Un arboriculteur de la Drôme a confié à RMC que “c’est très sujet au gel donc c’est assez stressant tout au long de l’année. On n’a jamais l’esprit serein”. Les vergers français ne sont pas seuls face à cette menace, ceux de l’Europe centrale sont également concernés.

Un avenir incertain

Ainsi, face à ces défis climatiques, les agriculteurs recherchent des solutions. Pour certains, cela signifie le passage à des cultures plus résistantes au changement climatique.

Un tel pivot cependant, n’est pas facile. Chaque changement porte en lui le risque de recul et l’incertitude de l’inconnu. Comme l’a résumé cet arboriculteur : “On ne sait plus trop quoi cultiver en fait.” Au-delà des bougies antigel et des tentatives d’adaptation, ce qui est en jeu, c’est l’avenir même de notre agriculture.