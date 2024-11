Les révélations d’un initié sur Call of Duty 2026 et 2027

Un initié de Call of Duty révèle les premières informations sur les jeux prévus pour 2026 et 2027.

Tl;dr Informations sur deux prochains jeux Call of Duty.

Sledgehammer Games travaille sur un jeu prévu pour 2027.

Infinity Ward pourrait développer Call of Duty: Modern Warfare 4 pour 2026.

La célèbre franchise de jeux vidéo Call of Duty suscite déjà de l’enthousiasme pour ses prochaines sorties, malgré le lancement récent de Call of Duty: Black Ops 6. Une source fiable du milieu a révélé des informations précieuses sur les deux prochains jeux de la série.

Un aperçu de l’avenir de Call of Duty

Le développeur Sledgehammer Games serait en train de travailler sur un nouveau jeu Call of Duty, prévu pour 2027. Cette information provient de @TheGhostOfHope sur X, une source qui a partagé par le passé de précieuses informations sur la franchise.

Rappelons que Sledgehammer a été le développeur principal de Call of Duty: Modern Warfare 3 en 2023, un opus qui n’a pas été très bien reçu par les fans. Cependant, il semble que le développeur aura davantage de temps pour peaufiner ce prochain opus.

Infinity Ward aux commandes de Modern Warfare 4?

Pour le titre Call of Duty de 2026, il se murmure que c’est Infinity Ward qui serait aux commandes, avec la probable réalisation de Call of Duty: Modern Warfare 4.

Cette hypothèse est plausible au vu du succès de cette série au fil des années et du suspense laissé par la fin de Modern Warfare 3. Il serait donc logique pour Activision de revenir à cette propriété.

Des détails encore flous pour le prochain opus

Concernant le jeu Call of Duty de l’année prochaine, les informations restent encore assez vagues. Selon certaines rumeurs, 2025 pourrait voir l’arrivée d’un autre opus de la série Black Ops, potentiellement une suite de Black Ops 2. Cependant, ces informations restent à confirmer et nous devrions en savoir plus dans les semaines ou mois à venir.