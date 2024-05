Les quartiers parisiens les plus abordables : où sont les baisses de prix immobiliers ?

En un an, l'immobilier parisien a vu ses prix chuter de 7,9% en moyenne d'après des données des notaires du Grand Paris, parues mardi dernier. Cette baisse impacte tous les arrondissements, certains plus que d'autres. Quel arrondissement a été le plus touché ?

Tl;dr Baisse de 7,9% des prix du logement à Paris en un an.

Le XIe arrondissement est le plus touché avec -10,1%.

Le prix moyen au mètre carré est actuellement de 9 460 euros.

La demande baisse en raison de l’augmentation des taux de crédit.

Chute des prix de l’immobilier parisien: Analyse des dernières statistiques

Les notaires du Grand Paris ont récemment publié des statistiques déconcertantes pour la capitale française. Les chiffres attestent une baisse de prix impressionnante de 7,9% en un an, couvrant tous les arrondissements de Paris.

Une tendance généralisée avec des poches de résistance

S’il est indéniable que tous les arrondissements ont été affectés par cette chute des prix, certains le sont davantage. Prenez le XIe arrondissement par exemple, où une dégringolade de 10,1% des prix a été enregistrée. En contraste, le VIIIe arrondissement a réussi à limiter les dégâts avec une légère baisse de 1,9%.

Le prix moyen actuel et l’impact de cette tendance

Avec cette tendance, le prix moyen au mètre carré à Paris est actuellement de 9 460 euros. Et ce n’est pas tout, sept arrondissements ont vu leurs prix descendre en dessous du seuil des 9 000 euros.

Le XIXe arrondissement demeure le moins cher avec un prix moyen de 7670 euros/m², tandis que le VIe arrondissement reste le plus cher à 13 550 euros/m².

La raison de cette chute

L’origine de cette chute des prix de l’immobilier réside principalement dans la baisse de la demande, qui semble être une conséquence directe de la hausse des taux de crédit. Les chiffres le montrent, avec seulement 5 780 ventes d’appartements au premier trimestre de 2024, soit une diminution de 23% par rapport à l’année précédente.

Selon les analyses des notaires, cette tendance à la baisse devrait continuer dans les semaines à venir, avec une stabilisation possible autour de 9 400 euros/m² au cours de cet été.