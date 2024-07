Les Nitazènes : Zoom sur ces opioïdes dangereux désormais interdits

En France, l'usage de nouveaux opioïdes de synthèse, les nitazènes, a causé le décès de deux personnes suite à une overdose. Ces substances sont désormais proscrites. Mais comment contrôler leur circulation clandestine ?

TL;DR Nitazènes interdites à la vente en France à partir de juillet 2024.

Ces opioïdes synthétiques sont plus puissants et plus addictifs.

l’ANSM recommande le kit d’antidote naloxone en cas d’overdose.

L’interdiction des Nitazènes, une nouvelle menace sur la santé publique

Depuis le mardi 9 juillet 2024, les Nitazènes, une nouvelle forme d’opioïdes de synthèse, sont désormais interdits à la vente sur le territoire français. L’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) avait mis en avant les dangers liés à ces substances sur le marché des drogues illicites.

Quels dangers pour les consommateurs ?

Ces nouveaux opioïdes se révèlent plus puissants que leurs homologues conventionnels. En conséquence, le risque d’overdose potentiellement mortelle est élevé, même à faible dose. De plus, la dépendance liée à ces substances est plus importante que pour d’autres opioïdes. Le risque est d’autant plus élevé que ces substances ne sont pas détectables par un test urinaire classique.

L’ONUDC (Office des Nations unies contre la drogue et le crime) précise que les Nitazènes “sont apparus récemment dans les pays à hauts revenus et sont responsables d’une hausse des overdoses”. Ils seraient ainsi environ cinq cents fois plus puissant que la morphine.

⚠️De nouveaux #opioïdes de synthèse (les nitazènes) circulent en France sur le marché des drogues illicites ❗Les nitazènes ont un risque élevé d’overdose même à faible dose Nous interdisons la production, la vente et l'usage à partir du 9 juillet 2024 👉https://t.co/n0txFNz2Hj pic.twitter.com/uNgV6RcFUn — ANSM (@ansm) July 8, 2024

Nouveaux dangers, nouveaux défis

Concernant les méthodes de consommation, ces opioïdes se présentent sous différentes formes : poudre, comprimé, liquide, sprays pour instillation nasale ou e-liquides. L’ANSM indique qu’ils peuvent être utilisés seuls ou associés à d’autres substances psychoactives, et être consommés de diverses manières : injection, inhalation ou voie nasale.

Devant ces nouveaux défis, l’ANSM recommande aux usagers et aux personnes de leur entourage de se munir d’un kit de naloxone, antidote en cas d’overdose. Par la demande d’inscription de ces composés sur la liste officielle des stupéfiants, l’Agence a ainsi pu procéder à l’interdiction pure et simple de la production, de la vente et de l’usage des Nitazènes à compter du 9 juillet 2024.

Les Nitazènes sont donc un nouveau danger à surveiller, témoignant de l’importance de la vigilance constante des acteurs de la santé publique pour contrer les menaces liées à l’usage de substances illicites.