Les effets de la pollution atmosphérique et du brouillard sur la santé humaine

Les dangers insoupçonnés et cachés de la pollution de l'air et du brouillard sur la santé humaine : une menace silencieuse à prendre au sérieux

Tl;dr La pollution de l’air, aggravée par le brouillard, a des impacts néfastes sur la santé publique.

Elle est associée à des maladies neurodégénératives et à une baisse de la productivité.

Des mesures collectives et individuelles peuvent aider à atténuer ces risques.

La pollution de l’air : un problème de santé publique

Cette problématique, souvent exacerbée par le brouillard saisonnier, touche aussi bien les pays développés que les pays en développement.

Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), la pollution de l’air était responsable de près de 4,2 millions de décès prématurés en 2018 seulement.

Les effets néfastes de la pollution de l’air sur la santé

Si le lien entre la pollution de l’air et les maladies respiratoires et cardiovasculaires graves est bien établi, les recherches continuent de révéler d’autres effets adverses de la pollution de l’air sur la santé du cerveau, notamment chez les enfants et les personnes âgées.

Ainsi, une exposition prolongée à un air pollué a été associée à des maladies neurodégénératives comme la démence. Les études de recherche ont révélé que même une exposition à court terme peut entraîner une baisse de la productivité quotidienne, une diminution de la capacité d’attention, en particulier chez les enfants, et des maux de tête.

Les conséquences de la pollution de l’air à court terme

Même une brève exposition à un brouillard pollué peut entraîner des impacts sanitaires notables, notamment :

Des maux de tête fréquents.

Une réduction de la concentration et de la capacité d’attention.

Des difficultés à se concentrer sur les tâches.

Face aux dangers posés par la pollution de l’air et le brouillard, des actions collectives et individuelles sont essentielles. Pour ce faire, des mesures de politique publique, comme la réduction des émissions en favorisant les transports publics écologiques, la limitation de l’incinération des déchets et des déchets agricoles, et des réglementations plus strictes sur les véhicules et les industries pour réduire la pollution, sont nécessaires.

Sur le plan individuel, des mesures de protection personnelle peuvent être prises, comme le port de masques filtrants, la limitation des activités de plein air les jours de forte pollution, l’assurance d’une bonne ventilation des espaces intérieurs et le suivi d’un régime alimentaire riche en antioxydants et anti-inflammatoires.