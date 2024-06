Les couchers tardifs liés à des troubles psychiques

Selon une étude britannique, une tendance à se coucher régulièrement après 1 heure du matin augmente le risque de troubles mentaux comme la dépression et l'anxiété. Cela vous change-t-il votre routine nocturne ?

Tl;dr Se coucher après 1h du matin est lié aux troubles psychiques.

Les chronotypes du soir sont plus à risque que ceux du matin.

Chronotype mal déterminé et biais ethnique et d’âge dans l’étude.

L’heure d’endormissement affecterait le cycle circadien.

L’influence du sommeil sur la santé mentale

Une étude publiée dans “Psychiatry Research”, menée par des chercheurs de l’Université de Stanford, a soulevé des questions sur l’impact du moment du coucher sur la qualité du sommeil.

Cette recherche, basée sur l’analyse de données de plus de 70,000 individus, fait valoir que se coucher après une heure du matin serait associé à une incidence plus élevée de troubles psychiques tels que la dépression et l’anxiété.

Les risques pour les noctambules

Étonnamment, les conclusions de l’étude montrent que même les chronotypes du soir – c’est-à-dire les personnes qui ont naturellement tendance à veiller tard et à se réveiller tard – sont impactés.

Ces individus, se couchant très tard, présentent un risque de 20 à 40% plus élevé de souffrir de troubles psychiques que les couche-tard qui s’endorment plus tôt. Il apparaît donc qu’aller au lit avant une heure du matin est favorable pour la santé mentale.

Controverses et questions

Cependant, cette étude n’est pas sans susciter des doutes. Indira Gurubhagavatula, experte en médecine du sommeil à l’Université de Pennsylvanie, a notamment mis en question la représentativité des participants, largement blancs et d’âge moyen ou âgé.

Elle critique également la méthode de détermination des chronotypes, basée sur une seule question, alors qu’un questionnaire détaillé est habituellement requis.

Le rôle de la lumière

Un autre point crucial réside dans l’importance de la lumière naturelle pour notre organisme. Selon Matthew Lehrer, professeur à l’Université de Pittsburgh, le fait de se coucher et de se réveiller longtemps après le lever et le coucher du soleil pourrait perturber notre cycle circadien.

Ce décalage peut induire des troubles biologiques et, par conséquent, affecter négativement notre santé mentale.

En somme, bien qu’il reste des questions à clarifier, cette étude souligne l’importance de respecter des heures de coucher raisonnables pour préserver notre santé mentale.