Les agences de rencontres traditionnelles, nouveau choix des célibataires après les applis

Face à la saturation de Tinder et Meetic, les agences de rencontres traditionnelles regagnent en popularité auprès des célibataires qui cherchent à retrouver des méthodes de séduction plus authentiques, libérées des codes habituels des applications de rencontres.

Tl;dr Les applications de rencontres perdent des utilisateurs régulièrement.

Les agences matrimoniales se modernisent et regagnent en popularité.

Le matchmaking combine l’intelligence logicielle et l’expertise humaine pour des rencontres plus authentiques.

Le déclin des applications de rencontres

En France, sur les 18 millions de célibataires, nombreux sont ceux qui ont déjà utilisé des applications de rencontres comme Tinder, Bumble ou Hinge dans l’espoir de trouver l’amour. Cependant, selon Wired et Sensor Tower, même les « baby boomers » (nés entre 1945 et 1959) semblent délaisser ces plateformes.

En effet, Tinder a perdu des utilisateurs pour le huitième trimestre consécutif et les actions de Bumble et Match.com ont respectivement chuté de 44 % et 80 %.

Le regain des agences matrimoniales

Face à cet essoufflement des applications de rencontres, les agences matrimoniales, longtemps oubliées, se modernisent et séduisent à nouveau. Olivier Zagdoun, président d’Unicis, le premier réseau d’agences de rencontres en France, a affirmé sur TF1 qu’il y a maintenant plus de 500 agences en France, signe d’un « regain ».

Les utilisateurs se lassent des pratiques de swipe et de ghosting courantes sur les applications. Léa, 24 ans, décrit ces applications comme une source de « frénésie et d’addiction », tandis que Paul-Antoine, la quarantaine, exprime sa frustration face au manque de résultats concrets.

Le matchmaking : la solution ?

C’est dans ce contexte que des agences de rencontres comme Begin ont commencé à proposer le matchmaking, une méthode qui allie technologie et expertise humaine. Le processus implique deux entretiens approfondis avec un conseiller, un questionnaire de 200 questions et un logiciel qui calcule les scores de compatibilité entre tous les clients.

Plutôt que de juger uniquement sur le physique comme le font les applications de rencontres, ces agences se concentrent sur l’humain. Le fondateur de Begin, Florent Hernandez, explique que leur objectif est d’éviter de « retomber dans ces travers ».

Un retour à l’humain et des tarifs plus abordables

Caroline Bonnin, fondatrice de l’agence Plancœur, propose un tarif annuel de 800 euros, nettement inférieur aux 1500 à 3000 euros généralement demandés par les agences matrimoniales traditionnelles. Ses adhérents, principalement des personnes séparées avec des enfants, oscillent entre 30 et 50 ans et cherchent une alternative aux applications de rencontres.

En dépit de l’essor de l’intelligence artificielle, les agences matrimoniales continuent à privilégier l’approche humaine.