Les 5 intoxications accidentelles les plus courantes chez les enfants selon l’Anses

L'Agence nationale de sécurité sanitaire, alimentation, environnement, travail, ou Anses, a révélé quels sont les types d'intoxications accidentelles les plus couramment observées chez les jeunes. Et vous, savez-vous de quelles intoxications il s'agit ?

Tl;dr Les accidents domestiques sont la première cause de mortalité des enfants.

La lessive, les médicaments et les piles-boutons sont de grands risques.

Les intoxications par monoxyde de carbone sont aussi fréquentes.

L’ingestion de cannabis chez les enfants a augmenté de 2014 à 2020.

Une réalité alarmante : les accidents domestiques chez les enfants

L’évidence est troublante, les accidents domestiques, première cause de mortalité infantile, sont une menace omniprésente. Chaque jour, nous côtoyons des produits de nettoyage, des médicaments ou des piles-boutons qui, malgré leur usage quotidien, peuvent devenir le décor d’un drame en l’absence de vigilance.

Les principaux coupables d’intoxications

Selon le rapport de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses), en lien avec Santé Publique France, les coupables sont souvent là où on ne les attend pas. “Le produit qui arrive en tête de ce classement est la lessive et particulièrement les dosettes de lessive liquide,” déclare l’Anses malgré une réduction de moitié de ces intoxications grâce aux mesures européennes obligatoires prises à partir de 2015.

Les médicaments se glissent en deuxième position, responsables d’intoxications fréquentes et graves chez les enfants de moins de six ans. Les plus incriminés sont l’ibuprofène, l’aspirine et le paracétamol, les antidépresseurs, les anxiolytiques et les médicaments pour le système cardiovasculaire.

Cannabis et piles-boutons sont également à l’origine d’accidents très graves. ✅Ces accidents sont évitables, retrouvez toutes les bonnes pratiques pour les prévenir : https://t.co/sEMoB8d0Cu — Anses (@Anses_fr) April 24, 2024

Des intoxications à ne pas négliger

Enfin, l’Anses alerte également les parents sur l’intoxication au monoxyde de carbone causée par une mauvaise utilisation des appareils de chauffage, première cause d’hospitalisation en réanimation des enfants de moins d’un an.

De plus, l’incidence des intoxications suite à l’ingestion de cannabis a sensiblement augmenté entre 2014 et 2020, spécifiquement chez les tout-petits. Cette évolution préoccupante se traduit par une augmentation des admissions en réanimation due à cette cause (de 5 % à 11 %).

Facteurs de risque non négligeables

Une autre source d’intoxication grave qui attire malheureusement l’attention des enfants sont les piles-boutons. Elles peuvent causer des lésions de l’œsophage potentiellement mortelles en cas d’ingestion. Il est donc primordial de rester vigilant face à ces risques et de veiller à la sécurité de nos enfants dans leur environnement domestique.