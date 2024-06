Législatives : Ruffin considère Mélenchon comme un “obstacle à la victoire du Front Populaire”

Se présentant aux élections législatives de la Somme, François Ruffin juge que l'attitude de Jean-Luc Mélenchon a pour effet de repousser les électeurs. Cette perception pourrait-elle influencer le résultat des élections ?

Tl;dr François Ruffin critique Jean-Luc Mélenchon, un “obstacle” à la victoire.

Ruffin suggère que Mélenchon repousse les électeurs potentiels.

La rupture entre Ruffin et Mélenchon, potentiel successeur, est nette.

Critiques contre Mélenchon se multiplient au sein de son propre camp.

En désaccord avec Mélenchon

Les tensions politiques en France sont palpables alors que la querelle entre François Ruffin et Jean-Luc Mélenchon s’aggrave. L’altercation entre ces deux figures radicales de la gauche montre un clivage significatif.

Perception négative

Ruffin, tout en luttant pour se faire réélire dans sa circonscription de la Somme, a exprimé son avis sur Mélenchon. Il a fait valoir que le leader de La France Insoumise a une influence plutôt dissuasive sur les électeurs, en disant : “C’est pas un appui ici Jean-Luc Mélenchon, c’est plutôt quelque chose qui repousse les électeurs”. Ainsi, il semble percevoir Mélenchon comme un obstacle à la victoire de la gauche.

« Lui c’est lui, moi c’est moi. C’est pas un appui Jean-Luc Mélenchon. C’est plutôt quelque chose qui repousse les électeurs. Il est un obstacle à la victoire du nouveau Front Populaire »@Francois_Ruffin à @TF1Info, à Abbeville, juste avant #LeDébatTF1 pic.twitter.com/at9L8UoIrL — Paul Larrouturou (@PaulLarrouturou) June 25, 2024

Des ambitions mises en retrait

Mélenchon, connu pour son statut de triple candidat présidentiel et son score impressionnant de 22 % en 2022, a adopté une position ambivalente. Il a déclaré qu’il ne s’“élimine” pas mais n’envisage pas non plus un poste de premier ministre en cas de victoire de la gauche.

Critique interne

La critique du fondateur de La France insoumise émane également de son propre camp. Les socialistes, les communistes et les écologistes du Nouveau Front populaire souhaitent une mise en retrait de Mélenchon. Jugé trop clivant, même à gauche. Ainsi, le contexte politique actuel présente ainsi un climat tendu et une incertitude quant à l’avenir du parti et de la gauche dans son ensemble.