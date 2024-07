Législatives premier tour : les résultats définitifs

Dimanche, le Rassemblement national et ses partenaires, venus des Républicains, ont devancé le Nouveau Front populaire et l'alliance présidentielle. Le second tour demeure toutefois imprévisible. Quels seront les prochains rebondissements de cet entre-deux tours ?

Tl;dr Le Rassemblement national remporte le premier tour des élections législatives.

En progression, le Nouveau Front populaire arrive en deuxième position.

La coalition présidentielle Ensemble subit une lourde défaite.

RN, NFP et Ensemble sont en vue pour le second tour, où tout est possible.

Le Rassemblement national domine le premier tour

Le Rassemblement national (RN) a fait une percée importante lors du premier tour des élections législatives, qui s’est tenu le 30 juin. Avec 33,4 % des suffrages (29,2% pour le seul RN), ils sont arrivés en tête de ce scrutin, renforçant leur position influente sur le paysage politique français.

Une croissance constante du Nouveau Front populaire

En dépit de la domination du RN, le Nouveau Front populaire (NFP) a également connu une progression notable.

En remportant près de 28% des votes, ils se positionnent, à contre-courant, comme le principal adversaire du RN. Leur succès est venu contrarier le deuxième tour en établissant un duel serré.

La déroute du parti présidentiel : Ensemble

Contrairement aux attentes, le parti présidentiel, Ensemble, a subi un revers majeur lors de ce premier tour.

Les candidats soutenus par Emmanuel Macron ont seulement obtenu 20,76% des suffrages, se plaçant ainsi en troisième position. C’est un constat inquiétant pour l’ensemble du parti qui semble désarmé face au RN.

Le deuxième tour : un terrain fertile pour les surprises

À la lumière de ces résultats, le deuxième tour promet une lutte serrée. Au-delà des traditionnels duels, trois candidats s’affronteront dans 306 circonscriptions. Dans certaines régions, quatre candidats seront même en lice au second tour.

Cependant, certains pourraient se retirer, souhaitant empêcher le RN d’accéder au pouvoir. Dans cette perspective, Jean-Luc Mélenchon et le Premier ministre Gabriel Attal ont déjà annoncé le retrait de certains de leurs candidats.

Ce premier tour a été marqué par une forte participation, signe de l’importance que les électeurs accordent à ces élections. De plus, «Face au Rassemblement national, l’heure est à un large rassemblement clairement démocrate et républicain pour le second tour», a affirmé le président Macron. Ainsi, la campagne pour le second tour pourrait bien prendre une tournure inattendue.