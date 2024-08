Légère hausse de l’inflation en France : 2,3% en Juillet

Une hausse des prix de l'énergie a été observée, tandis que ceux de l'alimentation et des services ont connu une décélération. Cette situation suscite une interrogation : comment cela va-t-il influencer notre pouvoir d'achat ?

TL;DR L’inflation a légèrement augmenté en juillet, portée par les prix de l’énergie.

Les prix de l’alimentation montent moins vite, la facture énergétique pèse davantage.

La croissance du PIB français est plus forte que prévue au deuxième trimestre.

Une inflation en hausse, alimentée par les prix de l’énergie

Selon une estimation provisoire de l’INSEE, l’inflation a connu une légère hausse en juillet en France, atteignant 2,3% sur une année. Cette légère accélération de l’inflation est principalement attribuée à l’augmentation marquée des prix de l’énergie, qui ont bondi à +8,5% en juillet, contre +4,8% en juin.

Pour UFC que choisir, cette hausse représente une part inflationniste significative dans le budget des ménages, générant une facture annuelle moyenne en augmentation de 21 % par rapport à janvier 2022.

Des factures énergétiques qui pourraient continuer à gonfler

Preuve de la prépondérance du coût de l’énergie “l’essentiel du temps” dans la détermination des prix de l’électricité sur le marché de gros, selon le gestionnaire du réseau français de transport d’électricité (RTE), cette tendance à la hausse pourrait se poursuivre dans les années à venir.

Une instabilité qui pourrait découler des fluctuations imprévisibles du prix du gaz, même lorsque la France n’en a pas forcément besoin.

En juillet 2024, les prix à la consommation augmentent de 2,3 % sur un anhttps://t.co/8T4DwDi4pE — Insee (@InseeFr) July 31, 2024

Un léger ralentissement de la hausse du coût de l’alimentation

En revanche, une note positive se dégage. En effet, la hausse des prix de l’alimentation montre des signes de ralentissement, avec une augmentation limitée à 0,5% en juillet, contre +0,8% en juin.

Selon l’association Familles rurales, le coût des fruits et légumes a même reculé en 2024 par rapport à l’année précédente. Par conséquent, les familles peuvent espérer un frein aux augmentations de leurs factures alimentaires.

La croissance française surpasse les attentes

Parallèlement, l’INSEE a annoncé le 30 juillet une croissance plus élevée que prévu de 0,3% pour le second trimestre 2024, suscitant la satisfaction de Bruno Le Maire, ministre démissionnaire de l’Economie et des Finances. Selon lui, cette performance marque une distinction par rapport à d’autres grandes économies européennes “en particulier de l’Allemagne”.

Ainsi, malgré une inflation en légère hausse, notamment due aux coûts de l’énergie, des signes encourageants émergent du côté de la croissance économique et d’un ralentissement de l’inflation de l’alimentation.