Le triomphe du film “Le Comte de Monte-Cristo” conduit à la réimpression des deux tomes

Le livre d'Alexandre Dumas est reparti sous les presses avec plus de 180 000 exemplaires vendus suite à la sortie du film mettant en vedette Pierre Niney en juin dernier. Suscitant une demande élevée, l'éditeur prévoit une réimpression des deux tomes. Quel sera l'impact de cet engouement sur l'industrie littéraire ?

TL;DR Le Comte de Monte-Cristo connaît un regain d’intérêt après sa récente adaptation cinématographique.

Plus de 180.000 exemplaires ont été vendus et une réimpression est prévue.

Le livre doit son succès à son allure transgénérationnelle, avec un attrait particulier pour les jeunes lecteurs.

Un phénomène littéraire : Le retour du “Comte de Monte-Cristo” sur le devant de la scène

Connu et apprécié de plusieurs générations à travers le monde, Le Comte de Monte-Cristo, le classique intemporel d’Alexandre Dumas, bénéficie actuellement d’un regain d’intérêt palpable. Cette résurgence est principalement attribuée au succès de sa récente adaptation cinématographique, parue fin juin, mettant en vedette Pierre Niney.

Ventes en hausse, réédition à l’horizon

Faisant fi des six volumes originaux du roman, les lecteurs ont plébiscité cet ouvrage de plus de 1 500 pages au point d’écouler plus de 180 000 exemplaires. “Depuis mai, ses ventes ont été multipliées par dix”, atteste Gallimard. Devant cette demande impressionnante, la maison d’édition envisage de réimprimer les deux tomes de ce roman captivant.

Un succès transgénérationnel

Le Comte de Monte-Cristo, roman publié pour la première fois sous forme de roman feuilleton entre 1844 et 1846, est l’histoire d’Edmond Dantès, jeune marin trahi par des amis jaloux et injustement emprisonné.

Évadé après 14 ans de geôle, notre héros prend l’alias du Comte de Monte-Cristo pour venger sa trahison. Blanche Cerquiglini, responsable de la collection Folio Classique chez Gallimard, attribue le succès de ce livre à son aspect transgénérationnel, qui fait de lui une lecture essentielle à transmettre.

L’atout du cinéma français

Le rôle de la récente adaptation cinématographique dans le regain d’intérêt pour cette œuvre ne peut être ignoré. Sortant deux jours avant le début de la Fête du cinéma, elle a permis au long métrage d’enregistrer plus de 3,5 millions d’entrées en trois semaines et de devenir le plus gros succès du comédien Pierre Niney. Cette réalisation franco-française, saluée par la critique, participe ainsi grandement à l’élan donné à l’engouement pour l’ouvrage.