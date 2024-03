Le tabac fait prendre de la graisse abdominale

Parue le 20 mars 2024 dans la revue britannique "Addiction", une étude scientifique indique que le tabagisme peut engendrer une accumulation de graisse abdominale nuisible à la santé, même invisible, augmentant le risque de maladie cardiaque et de diabète. Fumez-vous en y pensant ?

Tl;dr La cigarette augmente la “graisse viscérale” et encourage la prise de poids.

Ce type de graisse entoure les organes et présente des risques pour la santé.

Même les personnes minces peuvent avoir trop de graisse viscérale.

La prévention du tabagisme pourrait aider à réduire la graisse abdominale.

Les dangers cachés du tabac : une question de graisse

De récentes recherches danoises, publiées par la prestigieuse revue britannique Addiction, défient certaines idées reçues sur le tabagisme. Selon l’étude, non seulement arrêter de fumer donne souvent l’envie de manger plus, mais commencer à fumer peut également conduire à une prise de poids, et pas n’importe laquelle.

La graisse viscérale, un ennemi silencieux

Le coupable est une substance nommée “graisse viscérale”. Située au fond de l’abdomen, cette graisse entoure les organes internes et est considérée par les scientifiques comme particulièrement “malsaine”.

Elle augmente notamment le risque de maladies telles que les troubles cardiaques, le diabète, certains cancers, les accidents vasculaires cérébraux et la démence.

Minces à l’extérieur, gras à l’intérieur

L’un des problèmes avec cette graisse viscérale est sa capacité à se cacher. En effet, même les personnes ayant un ventre plat peuvent être touchées car cette graisse se trouve plus profondément que celle visible à l’extérieur du corps humain.

Autrement dit, un fumeur peut avoir une apparence mince tout en possédant une quantité trop importante de cette graisse viscérale.

Prévenir le tabagisme pour lutter contre l’obésité

“Si nous souhaitons prévenir et réduire l’obésité viscérale et les maladies chroniques qui y sont liées, nous devons intensifier nos efforts de prévention contre le tabagisme à l’échelle de la population”, déclare le Dr Germán D. Carrasquilla, auteur principal de la recherche.

Il est donc clair que la cigarette contribue à la prise de poids et non le contraire, brisant une idée reçue largement répandue.