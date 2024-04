Le “Soleil artificiel” sud-coréen a produit 100 millions de degrés pendant 48 secondes

Le réacteur expérimental KSTAR en Corée du Sud fait des avancées remarquables dans le domaine de la fusion nucléaire, ayant réussi à maintenir un plasma à une température de 100 millions de degrés pendant 48 secondes, bien au-delà de la chaleur du cœur d'une étoile. Quelles pourraient être les implications de cette avancée ?

Tl;dr Le KFE établit un nouveau record en maintenant une température élevée durant 48 secondes.

Cette réalisation a des implications pour le développement de la fusion nucléaire.

Ce succès majeur est une étape importante pour le projet pilote ITER en France.

Les objectifs finaux visent à maintenir la température jusqu’à 300 secondes.

Un grand pas vers la maîtrise de la fusion nucléaire ?

C’est une nouvelle prouesse scientifique qui témoigne du progrès continu vers la maîtrise de la fusion nucléaire.

L’Institut Coréen de l’Energie de Fusion (KFE) a réussi à maintenir le “soleil artificiel” du dispositif de recherche KSTAR à une température de “100 millions de degrés durant 48 secondes” entre décembre 2023 et février 2024.

« Soleil artificiel » : vers une source d’énergie infinie

Le principe de la fusion est de reproduire les processus stellaires permettant au Soleil et autres étoiles de briller. Les chercheurs important s’emploient à réaliser cette prouesse en surmontant les obstacles majeurs tels que l’importante consommation d’énergie nécessaire pour produire une puissante énergie de sortie.

Leur but ultime : atteindre le “point d’ignition”, où l’énergie produite dépasse celle consommée, promettant une source d’énergie renouvelable quasi-inépuisable.

La quête de la maîtrise parfaite

Mais pourquoi cette percée majeure est-elle si importante ? Principalement parce que le plus grand défi réside dans le maintien de températures immenses sur des périodes plus longues. Si-Woo Yoon, directeur du KSTAR, souligne que “une haute température et une haute densité de plasma sont les deux points vitaux” pour l’avenir de la vision nucléaire.

Le défi que constituent l’instabilité et la volatilité inhérentes aux hautes températures rend le record encore plus impressionnant. Pourtant, le dispositif KSTAR doit encore atteindre un point critique pour être primordial dans l’avancement de la technologie de fusion nucléaire. On vise à maintenir la température à 100 millions de degrés pendant 300 secondes.

Une ambition internationale : le projet ITER

Bien que le record soit impressionnant, l’exploitation de la fusion comme source d’énergie propre et viable est encore hors de portée. Les expériences menées en Corée du Sud sont ainsi consacrées à soutenir le projet pilote ITER basé en France. Ce dernier vise à construire le plus grand tokamak du monde et se rapproche de la mise en service prévue pour 2030.