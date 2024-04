Le salon de l’auto de Pékin, champ de bataille des géants mondiaux sur les prix de l’électrique

Le salon Auto China a ouvert ses portes à Pékin, voyant la participation de géants automobiles mondiaux livrant une guerre acharnée sur les prix dans l'industrie cruciale des voitures électriques. Quelle sera l'issue de cette compétition serrée ?

Tl;dr Le marché de l’électrique en Chine domine globalement avec 69% des ventes.

Seulement 20 marques sur 129 ont réussi sur le marché chinois.

Les constructeurs chinois s’attaquent maintenant au marché international.

Les entreprises étrangères peinent à rivaliser avec le marché chinois.

Essor fulgurant du marché des véhicules électriques chinois

Le marché des véhicules électriques chinois est d’une ampleur sans précédent. Il représentait 69% des ventes mondiales en décembre 2023, d’après les chiffres fournis par le cabinet Rystad Energy.

C’est un essor qui nie cesse de gagner en puissance sur le marché international, à tel point que les constructeurs chinois sont qualifiés de “plus compétitifs du monde” par nul autre que Elon Musk, le patron de Tesla.

Seuls 20 constructeurs tirent leur épingle du jeu

Malgré la présence de pas moins de 129 marques de véhicules électriques sur le marché chinois, seules une vingtaine d’entre elles ont réussi à obtenir une part de marché nationale de 1% ou plus, comme le prouvent les données de Bloomberg.

Les constructeurs chinois ont su séduire leur consommateurs, notamment ceux du marché haut de gamme, en proposant des fonctions intelligentes dans leurs véhicules, surpassant ainsi leurs concurrents étrangers.

Prendre de vitesse les compétiteurs étrangers

Le défi de ce marché pour les entreprises étrangères est de taille. « Des entreprises comme Volkswagen et Stellantis […] tentent d’adopter une approche du type ‘Si vous ne pouvez pas les vaincre, joignez-vous à elles’ », explique Daniel Kollar, spécialiste des questions de mobilité et d’automobile au sein du cabinet de conseil Intralink.

Il insiste sur le fait que les consommateurs chinois attendent une expérience semblable à celle proposée par des marques comme Apple, une approche empruntée par les constructeurs chinois.

Des mastodontes chinois qui règnent en maîtres

Parmi ces constructeurs chinois, BYD (Build Your Dreams) est sans conteste l’un des plus en vue. Le géant de l’automobile et des batteries basé à Shenzhen a même réussi à détrôner Tesla au quatrième trimestre 2023 pour devenir le premier vendeur de véhicules électriques au monde.

Cette réussite traduit l’immense succès du secteur automobile électrique en Chine, un succès que Pékin attribue à l’innovation et aux chaînes d’approvisionnement performantes, niant ainsi toute accusation de surcapacité et de concurrence déloyale.