Le rythme du réchauffement climatique d’origine humaine atteint un pic inédit

Le prochain cycle du GIEC dévoile une étude inquiétante sur l'augmentation des températures mondiales. Ces nouvelles données visent à faciliter les préparatifs de la COP29, qui aura lieu à Bakou en novembre. Qu'impliquent ces résultats pour nos futures politiques environnementales?

Tl;dr Publication d’une mise à jour annuelle des indicateurs climatiques par un consortium de chercheurs internationaux.

Rythme de réchauffement climatique sans précédent enregistré pour la période 2014-2023.

Émissions de gaz à effet de serre à des niveaux record, compromettant les objectifs des accords de Paris.

Urgence des actions politiques soulignée, quelques succès déjà remarqués.

Le cri d’alerte de chercheurs de renommée internationale sur le climat

Il n’est plus possible d’attendre les rapports du GIEC pour prendre des mesures drastiques contre le dérèglement climatique. En effet, le rythme du réchauffement climatique s’accélère et les risques se font plus importants.

Des données alarmantes sur le réchauffement climatique

D’après un consortium de chercheurs réputés, le réchauffement climatique a emmené, sur la période 2014 à 2023, à une hausse de la température record d’environ 0,26 °C. Cela indique une accélération notoire comparativement à la période 2010-2019.

Les défis des accords de Paris

Le réchauffement planétaire niet le “seuil de sécurité” fixé par les accords de Paris, qui vise à contenir la hausse de la température moyenne du globe en dessous de 2 °C. La situation est d’autant plus préoccupante que les émissions de gaz à effet de serre restent considérables, principalement en raison de la consommation d’énergies fossiles à des niveaux élevés.

Comment sait-on que la hausse des concentrations de gaz à effet de serre "bien mélangés" (dioxyde de carbone – CO2, méthane – CH4, protoxyde d'azote – N2O) dans l'atmosphère 🌐 est la conséquence des activités humaines? 🧵⬇️ 1/… — Dr Valérie Masson-Delmotte (@valmasdel) June 5, 2024

Une fenêtre d’action qui se réduit

Le “budget carbone résiduel”, c’est-à-dire la quantité totale de CO2 qui peut encore être émise tout en gardant 50 % de chances de limiter le réchauffement à 1,5°C, se réduit à vive allure. Si le rythme de consommation actuel reste constant, notre marge de manœuvre pourrait s’épuiser en 2029, souligne Pierre Friedlingstein, directeur de recherche au Laboratoire de météorologie dynamique du CNRS.

Un appel à l’action pour des changements structuraux

Il est impératif d’agir et de produire des résultats concrets dans les prochaines années pour tenter d’inverser cette tendance. L’action politique a déjà prouvé son efficacité, comme nous le rappelle Valérie Masson-Delmotte, chercheuse au Laboratoire des sciences du climat et de l’environnement.

Les protocoles et conventions internationales ont su protéger la couche d’ozone et réduire les émissions de soufre. C’est là qu’il faut puiser notre espoir pour une stagnation puis une diminution des émissions mondiales de CO2.