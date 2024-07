Le rover de la NASA découvre sur Mars une roche susceptible de renfermer des traces de vie microbienne

Les scientifiques se passionnent rapidement pour cette mystérieuse roche découverte dans une vallée, là où une rivière aurait pu exister. Quels secrets cette énigmatique roche pourrait-elle détenir ?

Le jeudi 25 juillet marque une avancée considérable dans l’exploration de la vie au-delà de notre planète. Le rover Perseverance de la NASA a fait une découverte majeure en prélevant une roche martienne qui pourrait bien renfermer des secrets inédits sur la vie passée de la planète rouge.

Cette découverte, une roche atypique baptisée “Cheyava Falls“, a été prélevée le 21 juillet. La forme de cette roche intrigante, comparable à une pointe de flèche, ainsi que son emplacement initial, lui valent une attention toute particulière. En effet, elle provient de la vallée de Neretva, un site martien qui autrefois abritait une rivière. S’y dessinent trois indices significatifs de la possible existence d’une vie microbienne ancienne.

La première preuve tangible réside dans des veines blanches, étendues le long de la roche, constituant des dépôts de sulfate de calcium. Selon la NASA, ces veines démontrent qu’à une certaine époque, de l’eau a traversé cette roche. Ensuite, une zone centrale rougeâtre regorgeant de composés organiques a été identifiée par le “Sherloc”, le dispositif de reconnaissance de signatures biologiques du rover.

Our @NASAPersevere Mars rover has found an interesting rock that could be one of the best signs yet that ancient microbial life may have once existed on the Red Planet. However, we'll need to do more research to know for sure: https://t.co/tWpQD6Rcg6 pic.twitter.com/wOfA62VYQo

— NASA (@NASA) July 25, 2024