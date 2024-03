“Le Problème à trois corps”, la nouvelle série événement de Netflix

La première saison de huit épisodes de la série adaptée du best-seller de science-fiction chinois, écrit par Liu Cixin, et signée par David Benioff et D.B. Weiss, les créateurs de "Game of Thrones", débarque ce jeudi. Qu'en attendez-vous ?

Tl;dr Des suicides de scientifiques sont liés à un compte à rebours mystérieux.

Le destin de cinq anciens étudiants est lié aux événements de la Chine des années 60.

Les créateurs de Game of Thrones adaptent une série de science-fiction basée sur Le Problème à 3 corps.

La série mêle historique, science et intrigue complexe.

Un mystérieux compte à rebours et le destin de cinq étudiants

Le Problème à Trois Corps. Dans un monde où la réalité semblerait se déliter, où les lois de la nature perdraient leur emprise, un mystérieux compte à rebours frappe soudainement la communauté scientifique mondiale. Cette étrange apparition est suivie d’une vague inexplicable de suicides. Sous les ordres de Wade, joué par Liam Cunningham, l’inspecteur Da Shi, incarné par Benedict Wong, tente de faire face à cette crise.

Entre-temps, cinq anciens étudiants en provenance de Londres s’unissent pour tenter d’élucider ce mystère. Leur quête les mènera à réaliser que leur destin est profondément enraciné dans le passé, plus particulièrement dans la Chine des années 60.

Des liens étroits avec la Chine des années 60

“Leur destin s’est joué lorsque une jeune femme a pris une décision majeure à cette époque”, nous fait comprendre l’intrigue. L’impact de cette décision a traversé le temps et l’espace, obligeant à présent l’humanité à faire face à une menace d’une ampleur sans précédent.

Une adaptation de roman prometteuse dans le monde de la science-fiction

Après avoir conquis le monde avec “Game of Thrones”, les scénaristes David Benioff et D.B. Weiss se lancent dans l’univers de la science-fiction en adaptant une série de romans.

Pour ce nouvel exploit, ce sont les ouvrages du célèbre auteur chinois Liu Cixin, intitulés Le Problème à 3 corps, qui leur servent de source d’inspiration.

Une série riche et complexe

Il s’agit d’une série ambitieuse qui marie avec brio l’histoire contemporaine, notamment la révolution culturelle du président Mao Zedong, et des faits scientifiques avérés.

Bien que certains aspects de l’intrigue aient été coupés, rendant l’histoire plus complexe, la série a néanmoins réussi à créer une galerie de personnages intéressants et complexes. La première saison proposée par Netflix promet déjà d’être captivante, à l’image de sa grande sœur, “Game of Thrones”.