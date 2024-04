Le Parlement adopte une mesure contestée sur les congés maladie des salariés

Les employés en arrêt maladie non professionnelle peuvent accumuler jusqu'à 24 jours de congés payés annuellement. Les syndicats, quant à eux, revendiquaient cinq semaines de vacances.

Droits des salariés en arrêt maladie : une nouvelle loi adoptée

Le Parlement français a récemment adopté une mesure visant à étendre le droit aux congés payés pour les salariés en arrêt maladie non professionnel. Jusqu’à présent, le droit du travail limitait l’acquisition des congés payés aux cas de maladies professionnelles ou d’accidents survenus sur le lieu de travail.

Contenu de la nouvelle loi

La nouvelle loi, qui fait partie d’un projet de loi pour s’adapter au droit européen, permet aux salariés en arrêt maladie non professionnel d’acquérir “deux jours par mois de congés payés, dans la limite de 24 jours ouvrables par an, incluant les samedis.

Critiques de la mesure

Néanmoins, la mesure a été vivement critiquée par les syndicats et la gauche, qui la considèrent comme une “discrimination” entre les salariés en arrêt maladie non professionnel et ceux touchés par une maladie professionnelle ou un accident du travail, qui continuent d’acquérir cinq semaines de congés payés par an. Les détracteurs pointent également une “limitation” du délai à 15 mois pour l’employé pour prendre les congés acquis.

Un droit en conformité avec le droit européen

La Cour de cassation a modifié sa jurisprudence en septembre, statuant que “les salariés ont droit à des congés payés sur leur période d’absence, même si cette absence n’est pas liée à un accident du travail ou une maladie professionnelle”, conformément à une directive européenne.

Le gouvernement, pour sa part, soutient que cette mesure représente un “droit nouveau” pour les salariés malades.