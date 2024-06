Le nord d’Israël s’embrase suite à des bombardements depuis le Liban

Des feux de forêt ont éclaté suite à des attaques par roquettes et drones. Selon l'armée israélienne, le Hezbollah, allié du Hamas, serait à l'origine de ces agressions.

Le mardi 4 juin, les autorités israéliennes se sont trouvées en première ligne face à un coriace adversaire : une série d’incendies de forêts dans le nord du pays.

Ces derniers, ayant éclaté suite à des tirs de roquettes et de drones depuis le Liban voisin, ont exigé une évacuation partielle de Kiryat Shmona.

“Plusieurs résidences de Kiryat Shmona ont été évacuées”, a souligné la police israélienne dans son communiqué. “Les unités de lutte contre les incendies, assistées par diverses entités, travaillent à mettre fin au brasier”. Des images de l’incendie ont été partagées par l’état d’Israël sur les réseaux sociaux.

🚨 The North of Israel burned for 20 hours, 11 were slightly injured: "A nightmare”

13 fire brigades worked to protect Kiryat Shmona houses. Members of the emergency squad were injured: "We saved houses with a hose from the garden." The main road to the north was blocked,… pic.twitter.com/7LsoykqR26

— Iris (@streetwize) June 4, 2024