Le milliardaire armateur Rodolphe Saadé va acquérir la maison mère de BFMTV et RMC

Le géant du transport maritime CMA CGM, sous le contrôle du milliardaire Rodolphe Saadé, prévoit d'acquérir Altice Media, qui possède BFMTV et RMC, de l'entrepreneur Patrick Drahi. Quels changements cette acquisition pourrait-elle entraîner?

Tl;dr La compagnie maritime CMA CGM rachète Altice Media pour 1,55 milliard d’euros.

Patrick Drahi, vendeur à cause de sa dette, conserve ses autres activités.

Rodolphe Saadé, propriétaire de CMA CGM, détiendra 80% d’Altice Media.

Accord prêt à être finalisé au cours de l’été.

Un tournant dans le paysage audiovisuel français

Une véritable révolution dans le paysage audiovisuel français vient d’être annoncée. Le groupe de transport maritime CMA CGM, appartenant au milliardaire Rodolphe Saadé, a fait savoir vendredi dernier que il avait signé un accord pour l’acquisition d’Altice Media, maison mère de BFMTV et RMC.

Transaction majeure dans le domaine médiatique

L’accord conclu, d’un montant de 1,55 milliard d’euros, prévoit que CMA CGM s’empare de 80% d’Altice Media. Les 20% restants seront acquis par la holding de Rodolphe Saadé, Merit France. La date de finalisation de cette transaction est prévue pour cet été, d’après un communiqué d’Altice Media.

Un coup de tonnerre et un pavé dans la marre des médias. BFM et RMC viennent d’être vendus à Saadé. Déjà propriétaire de La Provence, de La Tribune du dimanche et de 10% de M6 le groupe de l’armateur devient ainsi un acteur majeur de l’audiovisuel. — Namias Robert (@NamiasRobert) March 15, 2024

Patrick Drahi : vendeur malgré lui

Le vendeur, Patrick Drahi, cède Altice Media du fait de son “endettement considérable”. Il se concentre désormais sur le maintien de ses autres intérêts au sein du groupe Altice, notamment l’opérateur télécoms SFR et des sociétés plus modestes dans le domaine technologique et des télécommunications.

Une nouvelle ère pour Altice Media

Cette transaction marque la fin d’une époque pour Altice Media, qui a connu deux décennies de développement soutenu. Après “la création de BFMTV en 2005 par Alain Weill, puis l’entrée au capital du groupe par Altice et Patrick Drahi en 2015”, comme le rappelle Arthur Dreyfus, CEO d’Altice France, une nouvelle période s’ouvre donc avec l’arrivée de Rodolphe Saadé et de CMA CGM.