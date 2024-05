Le microbiote intestinal aurait un impact sur votre comportement et vos émotions

Selon une recente recherche de l'Institut du Cerveau et de l'université de Bonn, le microbiote intestinal pourrait influencer certaines prises de décision. Cela vous fait-il reconsidérer votre alimentation ?

Tl;dr Le comportement pourrait être influencé par le microbiote intestinal.

Étude menée par des chercheurs de l’Institut du Cerveau et de l’université de Bonn.

La prise de probiotiques et prébiotiques influence les décisions et la sensibilité à l’injustice.

Potentiel lien entre la composition du microbiote intestinal et le comportement social.

Microbiote : le “cerveau” de notre ventre influence-t-il nos comportements ?

Une idée qui pourrait prêter à sourire, et pourtant. Des chercheurs de l’Institut du cerveau et de l’université de Bonn avancent que notre comportement pourrait parfois être influencé, non pas par notre volonté, mais par la composition de notre microbiote intestinal.

Le microbiote : un acteur insoupçonné

L’Institut du Cerveau, en France, et l’université de Bonn, en Allemagne, ont voulu approfondir cette étude. Selon la Fondation pour la Recherche Médicale (FRM), le microbiote intestinal rassemble des milliers de milliards de micro-organismes vivant essentiellement dans nos intestins en symbiose avec notre organisme.

Non seulement ces micro-organismes impactent la fonction digestive, mais il semblerait qu’ils influencent également notre comportement, nos émotions et même certaines de nos prises de décision.

Du laboratoire à la réalité

Pour soutenir ces affirmations, une expérience a été menée sur 101 hommes âgés de 20 à 60 ans. Selon Hilke Plassmann, responsable de l’équipe à l’Institut du Cerveau et professeure à l’Insead le confirme, “les données suggèrent que l’écosystème intestinal communique avec le système nerveux central grâce à différents canaux, dont le nerf vague.”

Les participants ont été soumis à des tests comportementaux, dont le ‘jeu de l’ultimatum’. Ce dernier, évalue la prise de décision et la sensibilité à l’injustice d’un individu, berceau de la morale sociale. Entre consommation de probiotiques et de prébiotiques, et administration d’un placebo, les résultats ont été surprenants.

Un constat prometteur pour les recherches futures

Les chercheurs ont observé une évolution dans la prise de décision et la sensibilité à l’injustice chez les participants ayant pris des compléments. Une modification importante a été observée dans la composition de leur microbiote intestinal. Par ailleurs, la production de tyrosine, précurseur de la dopamine, a également chuté après sept semaines d’intervention chez ces participants.

Plassmann estime qu’il est trop tôt pour affirmer avec certitude que le microbiote intestinal peut influencer notre comportement social. Toutefois, cette piste de recherche reste “très enthousiasmante”. Il est donc essentiel d’approfondir ces éventuels liens dans le futur.