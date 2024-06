Le Guatemala reprend les rênes d’une prison qui était sous l’emprise d’un gang

Pour freiner leurs agissements criminels, les autorités guatémaltèques ont déplacé 225 membres du gang Barrio 18 d'une prison qu'ils contrôlaient pour orchestrer des extorsions et des délits. Que signifie ce geste pour l'avenir de ce gang ?

Tl;dr Transfert de 225 membres du gang Barrio 18 de la prison “El Infiernito”.

La prison, qui va être réaménagée, était sous contrôle total du gang.

Découverte d’animaux et d’un “centre d’appels” pour des crimes extérieurs.

Le transfert suit l’aveu du président sur l’emprise des gangs dans la capitale.

Restructuration d’une prison totalement sous contrôle de gangs

Dimanche dernier, la police du Guatemala a opéré un transfert de taille : 225 membres du redoutable gang Barrio 18, qui avaient pris le contrôle total de la prison «El Infiernito», ont été déplacés.

Le Ministre de l’Intérieur, Francisco Jiménez, déclarait sur le réseau social X après l’opération : «Cette prison appartient à nouveau au pays. Nous allons la restructurer pour en faire une prison de haute sécurité».

Des conditions de vie hors normes pour une prison

En effet, selon des images diffusées par le ministre, certains conditions de vie des détenus dépassaient l’entendement. Malgré le règlement, ils disposaient de l’air conditionné, de téléviseurs et de réfrigérateurs dans leurs cellules de la prison surnommée «Le Petit Enfer», située à 70 km au sud de la capitale Guatemala.

Des découvertes surprenantes

Poules, crocodiles, ratons laveurs, renards gris, éperviers et autres oiseaux de proie s’ébattaient librement dans l’enceinte de la prison. Ces découvertes, témoignant d’une «absence totale de contrôle», selon les mots du Ministre, ont été faites lors d’une descente de police. Celle-ci avait également permis le démantèlement d’un «centre d’appel» équipé de téléphones portables et de connexion internet, utilisé pour commettre des crimes à l’extérieur.

Un engagement de restructuration

Le ministre Jiménez s’est montré ferme : «On va trouver toutes les cachettes où étaient stockés argent, armes à feu et téléphones portables, même si on doit abattre tous les murs et démonter les sols. Puis on va en faire une véritable prison de haute sécurité, avec des contrôles stricts».

Il a également indiqué que les animaux seraient placés dans des lieux appropriés, tout en assurant que les responsables de leur introduction dans la prison seraient identifiés.

Ce transfert survient dans un contexte de violence croissante au Guatemala, avec plus de 4360 homicides enregistrés en 2023. La moitié de ces crimes est attribuée à la criminalité des gangs et au trafic de drogue. Le nouveau président Bernardo Arévalo a d’ailleurs récemment reconnu que certaines parties de la capitale étaient «prisonnières» de ces gangs. Un constat qui explique sans doute la volonté apparente des autorités de reprendre la main.