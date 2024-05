Le FMI prévoit un déficit public français en 2027 bien au-delà des estimations du gouvernement

Le Fonds exhorte le gouvernement à instaurer "de nouvelles mesures" dès 2024, et Bruno Le Maire, ministre des finances, s'engage à faire "tout ce qui sera nécessaire" pour diminuer le déficit public à moins de 3% du PIB en 2027. Quelles pourraient être ces nouvelles mesures?

Tl;dr Le FMI anticipe un déficit public français supérieur aux prévisions pour 2027.

L’organisation recommande des mesures de consolidation budgétaire à partir de 2024.

Le déficit public pourrait atteindre 112% du PIB sans mesures supplémentaires.

Le niveau d’endettement risque d’aggraver les pressions budgétaires futures.

Prévisions budgétaires : les prévisions du FMI défient le gouvernement français

Selon une récente déclaration du Fonds monétaire international (FMI), les prévisions budgétaires de la France jusqu’en 2027 sont plus graves que ce que le gouvernement a prévu. Le FMI estime que le déficit public atteindra 4,5% du PIB, contre 2,9% selon les estimations du gouvernement.

Un besoin de consolidation budgétaire

La divergence des prévisions est due aux incohérences des mesures d’économies en dépenses. Le FMI souligne un manque d’identification des principales mesures d’ajustement budgétaire. Ainsi, l’institution appelle à de “nouvelles mesures de consolidation budgétaire” à partir de 2024, pour inverser la tendance de la dette.

Perspectives économiques pour la France

L’analyse du FMI intervient à une semaine de la publication de la notation de la France par l’agence S&P Global. Avec une croissance estimée à 1% cette année par le gouvernement français, alors que le FMI prévoit une croissance de 0,8%, les stratégies économiques à venir semblent “optimistes” d’après l’institution financière.

Avec un déficit public qui pourrait grimper jusqu’à 112% du PIB en 2024, le FMI met en garde contre une possible “augmentation inattendue des coûts de financement” et une baisse de croissance. Le FMI recommande de couper, entre autres, dans les allocations-chômage et dans les mesures de soutien aux travailleurs et aux entreprises. L’ensemble de ces préconisations vise à éviter que les finances publiques ne soient trop exposées à des pressions budgétaires.