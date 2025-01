Le féculent favori des nutritionnistes ? Ce ne sont ni les pâtes, ni le riz, ni les pommes de terre

Si vous recherchez le féculent idéal pour une santé optimale, la recommandation des nutritionnistes pourrait vous surprendre. Et vous, quel féculent auriez-vous parié ?

Tl;dr Les nutritionnistes privilégient un féculent souvent oublié.

Les haricots rouges regorgent de bienfaits nutritionnels.

Ce super-aliment est économique et écologique.

Un féculent méconnu mais plébiscité par les nutritionnistes

Vous pensiez que les pâtes, le riz ou le blé avaient la prééminence dans votre assiette ? Il est temps de réévaluer vos choix alimentaires.

Les nutritionnistes plaident en faveur d’un féculent souvent négligé, mais qui recèle d’innombrables bienfaits pour la santé. C’est le cas d’Isabel Vasquez, experte en nutrition originaire de la République dominicaine, qui nous révèle ce précieux aliment.

Les haricots rouges : une mine nutritionnelle

Le monde des féculents est diversifié, mais certains se distinguent par leurs qualités nutritionnelles. Isabel Vasquez a confié au site Aufeminin que les haricots rouges méritent une place de choix dans notre alimentation. Souvent sous-estimés, ils sont pourtant une source de protéines végétales de haute qualité, particulièrement lorsqu’ils sont associés au riz, formant ainsi une combinaison qui fournit tous les acides aminés essentiels à notre organisme.

Mais ce n’est pas tout. Les haricots rouges sont riches en fer, un allié contre la fatigue, et en potassium, idéal pour soutenir les muscles et les nerfs. Isabel Vasquez ajoute qu’ils constituent une source exceptionnelle de fibres, favorisant la satiété et un bon transit intestinal.

De plus, ils sont un véritable concentré de vitamines et minéraux essentiels tels que le magnésium, le calcium, répondant ainsi à une multitude de besoins : femmes enceintes, enfants en croissance, individus qui cherchent à renforcer leurs défenses immunitaires ou à retrouver des forces après une maladie.

Un choix éco-responsable et économique

Et l’éloge des haricots rouges ne s’arrête pas là. Ils sont également un choix judicieux pour les budgets serrés et les adeptes de la cuisine éco-responsable. Leur faible impact environnemental fait d’eux un aliment aussi bénéfique pour la planète que pour votre santé. Ils ne sont donc pas seulement bons pour vous, ils sont bons pour tout le monde.

Alors, si les haricots rouges ont suscité votre curiosité, pourquoi ne pas les intégrer à vos menus hebdomadaires ? Le chili con carne, les salades et même les purées pourraient être d’excellentes occasions de découvrir leur polyvalence et leurs bienfaits.