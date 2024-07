Le FBI alerte : charger son téléphone à l’aéroport, un risque à éviter

Le simple acte de charger ton smartphone peut paraître insignifiant, mais il revêt une importance majeure selon l'appareil auquel il est connecté pour regagner son précieux pouvoir autonome. Et toi, à quoi connectes-tu ton téléphone pour le charger?

TL;DR La vie privée des Français est menacée par les cybercriminels.

La technique de piratage “Juice Jacking” est une menace majeure.

La vigilance est requise, particulièrement dans les espaces publics tels que les aéroports.

La Menace fantôme de la cybercriminalité en France: Comment rester en sécurité ?

En tant que citoyens, nous sommes confrontés quotidiennement à une menace invisible : la cybercriminalité. En France, notre vie privée est plus menacée que jamais par les cybercriminels qui, sans éprouver le moindre remords, procèdent au vol de données sensibles.

Tendances de la cybercriminalité en France

L’année 2023 a connu une augmentation alarmante des cyberattaques. En effet, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a recensé un nombre record de plaintes, atteignant un total de 16 433 plaintes, soit une hausse de 35% comparée à l’année précédente.

“Même si les entreprises, administrations, collectivités et autres organismes sont de plus en plus sensibilisés et […] protégés, les attaques informatiques demeurent nombreuses”, rappelle amèrement cette autorité régulatrice.

Vacances et périodes de fêtes : la vigilance est de mise

Si vous faites partie de ces 29% de français qui prennent l’avion au moins une fois par an, une prudence accrue s’impose. Notamment vis-à-vis des ports USB des aéroports, qui sont devenus des cibles privilégiées pour les cybercriminels. Le FBI nous met également en garde contre eux. Mais pourquoi ces points d’accès à nos appareils électroniques sont-ils si dangereux ?

Juice Jacking : une technique de piratage redoutable

La réponse tient en deux mots : “Juice Jacking”. Cette technique de piratage consiste à installer des logiciels malveillants sur vos appareils électroniques via la connexion USB afin de recueillir vos informations personnelles. Les logiciels malveillants sont en mesure de voler vos informations personnelles. Pire encore, ils peuvent bloquer complètement vos appareils.

Lorsqu’un cybercriminel manipule un port USB, il crée une passerelle pour installer des logiciels malveillants sur tout appareil qui y est connecté. En exploitant la connexion USB, ces pirates parviennent à transférer des données malveillantes. Une fois installés, ces logiciels peuvent exporter vos données, notamment vos mots de passe, vers les cybercriminels qui, généralement, les revendent. D’autres peuvent s’en servir pour accéder à vos comptes en ligne.

Ainsi, le danger est bien réel. Mais ne désespérez pas, la connaissance est le premier pas vers la protection. Restons donc vigilants, et plus que jamais à l’affût de ces menaces invisibles mais bien présentes.