Le changement climatique en cause dans les inondations records en France ?

Les crues records qui frappent la France sont dues à une variabilité naturelle du climat, mais également à des températures actuelles plus élevées que la normale saisonnière. Quelles mesures pourrions-nous prendre pour gérer ces situations extrêmes ?

La dépression Ivo, accompagnée de vent et de pluie, a soulevé des inquiétudes et a poussé Météo France à maintenir plusieurs départements en vigilance rouge et orange.

Les experts attribuent ces phénomènes météorologiques extrêmes indirectement au réchauffement climatique.

Records de crues en France : le rôle du climat

Les récents évènements météorologiques extrêmes en France, notamment les inondations sans précédent depuis 40 ans, soulèvent des questions sur l’impact du changement climatique. Les experts pointent la variabilité naturelle de la météo et des températures saisonnières supérieures à la normale comme causes principales de ces phénomènes.

La dépression Ivo : nouvelle source d’inquiétude

Après les tempêtes Eowyn et Herminia, c’est maintenant la dépression Ivo qui menace la France ce mercredi 29 janvier 2025. Ce phénomène, apportant vent et pluie, a conduit Météo France à maintenir plusieurs départements en vigilance rouge et orange. Les précipitations exceptionnelles ce mois-ci ont déjà dépassé les records à Rennes, avec un cumul mensuel de pluie atteignant les 178 millimètres.

Le réchauffement climatique : un facteur indirect

Yann Amice, météorologue et océanographe, confirme dans une interview à directs.fr que le réchauffement climatique joue un rôle, bien que indirect, dans ces phénomènes météorologiques extrêmes. Il explique que les anomalies de température de la surface de la mer favorisent une augmentation de l’eau précipitable, alimentant ainsi ces perturbations pluvieuses.

Par ailleurs, Simon Mittelberger, climatologue chez Météo France, souligne que le changement climatique « conduit à une amplification des contrastes saisonniers avec moins de précipitations l’été et à l’inverse une hausse l’hiver, encore plus marquée sur la moitié nord de la France ». Les scénarios climatiques prévoient une intensification des phénomènes de précipitations extrêmes, avec une probabilité accrue de ces événements à l’avenir.

L’impact de l’urbanisation

L’urbanisation et l’artificialisation des sols sont également des facteurs exacerbant les impacts du changement climatique. Nathalie Gibot, responsable du pôle climat et territoire de l’Agence locale de l’énergie et du climat du pays de Rennes, appelle à arrêter l’artificialisation des sols et à désimperméabiliser les zones à proximité des cours d’eau.

Il est donc essentiel de comprendre et de prendre en compte ces différents facteurs pour envisager des solutions adaptées face à ces défis climatiques.