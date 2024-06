Le bien-être, clé du bonheur pour les Français devant santé et argent

Vous vous êtes déjà demandé ce qui définit vraiment le bien-être ? Une étude menée par un laboratoire a révélé les trois éléments clés qui contribuent le plus à cette notion. Quels sont-ils selon vous ?

Tl;dr Le bien-être est perçu différemment selon les personnes.

La plupart des Français l’associent à la santé et au bonheur.

Certains considèrent qu’un accompagnement est nécessaire pour l’atteindre.

Plus de la moitié serait prête à payer jusqu’à 150 euros par mois pour leur bien-être.

Chacun sa définition du bien-être

Les perceptions du bien-être, selon le Larousse, “état agréable résultant de la satisfaction des besoins du corps et du calme de l’esprit”, varient considérablement selon les individus et leurs contextes.

Une enquête récente* menée par le Laboratoire NaturAvignon révèle cette variabilité parmi plus de 3000 adultes en France.

Le bien-être selon la majorité des Français

Rechercher le bonheur et “ressentir du plaisir” fait vibrer plus d’un participant sur deux (57%). Les répondants ne négligent cependant pas l’aspect santé dans leur définition du bien-être : une bonne santé générale est indispensable pour profiter de ces moments de contentement pour plus de la moitié (51%) d’entre eux.

D’autres composantes du bien-être ont été évoquées, telles que la sécurité financière, la vie amoureuse, se sentir bien dans sa peau, mener une vie épanouissante et être libre.

Le bien-être, un apprentissage nécessaire

Le bien-être n’est pas inné pour la plupart des Français. Au contraire, il est perçu comme quelque chose qui se développe. En outre, une nette majorité (89%) estime qu’elles bénéficieraient d’une aide spécialisée pour optimiser leur bien-être.

Divers moyens pour atteindre le bien-être

Durant leur quête de bien-être, les sondés ont recours à diverses méthodes comme des compléments alimentaires, le yoga, le coaching, sans oublier les massages.

Pour les Français, le bien-être n’a pas de prix : plus de la moitié (52%) affirme être prête à dépenser entre 120 et 150 euros par mois pour leur bien-être.

*réalisée en mai 2024 auprès de 3.114 personnes représentatives de la population nationale française âgée de 18 ans et plus, à partir du panel de répondants BuzzPress (27.200 personnes en France).