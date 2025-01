L’arnaque d’un nouveau Livret d’épargne européen promettant un rendement de 7,85%

L'annonce d'un produit d'épargne européen offrant un rendement de 7,85% a suscité l'intérêt des épargnants. Toutefois, cette offre séduisante suscite des interrogations : est-elle trop belle pour être réelle ? Qu'en est-il réellement ?

Tl;dr Un nouveau produit d’épargne européen promet un rendement de 7,85%.

Cette offre est suspectée d’être une arnaque financière.

Il est essentiel de vérifier la légitimité des propositions d’investissement.

Produit d’épargne européen : une promesse de rendement à 7,85% vraiment alléchante

Le monde de l’épargne est en ébullition. Un produit d’épargne européen fait miroiter un rendement de 7,85%. Un pourcentage qui paraît irréaliste par rapport aux taux actuellement en vigueur en France, oscillant entre 2,5% et 4%.

Cette promesse a éveillé l’intérêt des épargnants, toujours à la recherche de rendements plus élevés pour protéger leur capital face à l’inflation et aux fluctuations économiques.

Une offre trop belle pour être vraie ?

Mais cette offre est-elle réelle ou est-ce une arnaque bien orchestrée ? Selon Moneyvox, ce produit d’épargne serait une arnaque. Le taux de rendement est plus de deux fois supérieur à celui du livret A, ce qui suscite des doutes. S’ajoute à cela le fait que les informations relatives à ce produit d’épargne ne sont véhiculées que par une publicité sur Facebook.

Une arnaque ciblée et bien ficelée

Les escrocs exploitent l’actualité financière et les projets réels pour donner une apparence de crédibilité à leur offre, utilisant des noms et des concepts connus pour brouiller les pistes.

Plus d’un million d’internautes résidant en France et en Belgique ont vu la publicité du livret d’épargne européen sur Facebook. Les personnes âgées entre 45 et 60 ans seraient particulièrement ciblées.

Il est crucial de vérifier la légitimité des propositions avant de s’engager. En premier lieu, soyez méfiant face à des rendements anormalement élevés. Ensuite, vérifiez les mentions légales sur le site de l’offre.

Un site légitime devrait inclure des mentions légales et des informations de contact claires. Enfin, préférez les produits d’épargne réglementée, agréés officiellement et réglementés, pour garantir la sécurité de votre investissement.