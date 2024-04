L’Anses confirme que les eaux minérales Nestlé posent des risques sanitaires

Une récente notification souligne que les eaux minérales commercialisées en France par le géant suisse, notamment Hépar, Perrier, Vittel et Contrex, sont contaminées et exposent les consommateurs à un risque virologique.

Tl;dr Nestlé accusé de contamination généralisée des eaux minérales en France.

L’Anses évoque un “niveau de confiance insuffisant” sur la qualité sanitaire.

La note pointe des contaminations microbiologiques et chimiques régulières.

Une surveillance accrue a été recommandée; le ministère de la Santé reste muet.

La qualité de l’eau minérale Nestlé en question

Le groupe Nestlé est actuellement sous le feu des critiques, suite à une révélation de l’Anses, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation en France, concernant une contamination généralisée de ses sources d’eau minérale naturelle.

Des contaminations microbiologiques et chimiques

L’Anses, par une note confidentielle rendue publique par franceinfo, révèle que les eaux minérales commercialisées par le groupe Nestlé présentent une “qualité sanitaire” douteuse. L’organisme de sécurité sanitaire évoque un “niveau de confiance insuffisant” suite à la découverte de contaminations microbiologiques régulières dans les eaux de Nestlé.

Ces contaminations concernent notamment les eaux en bouteilles provenant des régions du Grand-Est et d’Occitanie. De plus, la présence d’agents contaminants chimiques, parmi lesquels les substances per- et polyfluoroalkylées (Pfas), a été soulignée.

🔴💧 Scandale ! Selon l'ANSES, la qualité sanitaire des eaux Nestlé n'est pas garantie ! Dès février, @Gabrielamard & @Clemence_Guette ont saisi la procureure de la République de Paris & exigé une commission d'enquête ! Que fait la Macronie ? Rien.https://t.co/mLqPmbEq8a — Groupe parlementaire La France Insoumise – NUPES (@FiAssemblee) April 4, 2024

Une surveillance insuffisante

Devant ce constat alarmant, l’Anses recommande la mise en place d’un “plan de surveillance renforcé“. Malgré cette recommandation, le ministère de la Santé se montre évasif sur les actions entreprises, invoquant le fait que “la justice est saisie du dossier“.

Un constat répété

Cette affaire n’est pas sans précédent. En effet, ces anomalies avaient déjà été mises en lumière en juillet 2022, par un rapport de l’inspection générale des affaires sociales, signalant que 30% des marques d’eau en bouteille utilisaient des traitements interdits par la réglementation. Une situation qui semble se répéter pour Nestlé, puisque l’ensemble des marques qu’il exploite ont été impliquées dans ces traitements illégaux.

Il est donc indispensable d’éduquer le public sur l’importance de la transparence et de la réglementation dans l’industrie des eaux minérales, afin de préserver notre santé et notre environnement.